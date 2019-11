Fifa: Arsène Wenger nommé directeur du développement du football mondial

Le Français Arsène Wenger a été nommé directeur du développement du football mondial de la Fifa, a annoncé mercredi l'instance basée à Zurich alors que l'ancien technicien emblématique d'Arsenal, un temps évoqué au Bayern Munich, était davantage pressenti pour un dernier défi comme entraîneur.

L'Alsacien, âgé de 70 ans, a connu le succès sur le banc de Monaco, puis d'Arsenal qu'il a dirigé pendant 22 ans jusqu'en 2018, remportant trois titres de champion et sept Coupes d'Angleterre.

Cet adepte du beau jeu porté sur l'offensive sera chargé de "superviser et de diriger la croissance et le développement du football pour les hommes et les femmes du monde entier", a expliqué la Fifa dans un communiqué.

"J'ai vraiment hâte de relever ce défi extrêmement important, non seulement parce que j'ai toujours été intéressé par l'analyse du football dans une perspective plus large, mais également parce que la mission de la Fifa, en tant qu'instance dirigeante du football, est véritablement mondiale", a réagi Wenger, cité dans le communiqué de la Fifa.

Le nom de Wenger avait été évoqué récemment pour succéder à Niko Kovac à la tête de l'équipe du Bayern.

Au moment où l'application de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) soulève de nombreuses questions, Wenger occupera également "un rôle central sur les questions techniques", a précisé la Fifa, en qualité de membre des deux groupes consultatifs de l'International Board (Ifab), garant des règles du jeu.

- "Personnalité respectée" -

Il dirigera également le groupe d'étude technique, responsable de l'analyse des compétitions de la Fifa depuis 1966.

Wenger succède au poste de directeur du développement à l'ancien international néerlandais Marco van Basten qui avait quitté la Fifa en octobre 2018.

Pour le président de la Fifa, Gianni Infantino, "les formidables connaissances et la passion d’Arsène Wenger pour les différents aspects de notre sport en font l'une des personnalités les plus respectées du football mondial".

Wenger est le deuxième Français à rejoindre récemment l'équipe dirigeante de la Fifa, après la nomination en septembre de l'ancien international Youri Djorkaeff à la tête de la Fondation Fifa.

Joueur à Strasbourg, Wenger avait rapidement embrassé une carrière d'entraîneur dans les clubs de Ligue 1 de Nancy et Monaco puis au Japon, au Nagoya Grampus.

Champion de France avec le club de la Principauté et encore peu connu à l'étranger, il avait rejoint Arsenal en 1996, devenant une véritable icône en changeant le style de jeu des Gunners et en se posant en ambassadeur du football technique à la française.

Grâce à des joueurs de très grand talent comme les Français Thierry Henry, Robert Pirès, Patrick Vieira ou encore Sylvain Wiltord ou les Néerlandais Dennis Bergkamp ou Marc Overmars, il a remporté trois titres de champion d'Angleterre en 1998, 2002 et 2004. Durant cette saison 2003/04, Arsenal avait réalisé l'exploit de devenir champion en restant invaincu.

Ses dernières années à Londres ont été plus compliquées et il avait annoncé en avril 2018 sa décision de quitter les Gunners, pour préserver l'image du cLub.