Qualifiés à l'Euro-2020, les Bleus souffrent devant la Moldavie

Qualifiés avant de jouer, les Bleus ont peiné pour disposer de la très modeste Moldavie (2-1), jeudi à Saint-Denis, une performance poussive qui ternit quelque peu une soirée achevée néanmoins à la première place du groupe, grâce à un penalty tardif d'Olivier Giroud.

Avant même le coup d'envoi au Stade de France, les champions du monde et vice-champions d'Europe en titre avaient déjà leur billet en poche pour le prochain Euro disputé du 12 juin au 12 juillet dans douze villes du Vieux-continent.

Merci qui? La Turquie! Le plus féroce rival du groupe H, bourreau des Bleus en juin à Konya (0-2) avant de les accrocher en octobre (1-1) pour la revanche, a mis l'Islande hors-course à l'issue d'un match nul (0-0) qui l'a également qualifié.

En calant à Istanbul, surtout, les Turcs ont offert un boulevard à l'équipe de France dans la course pour la première place, enjeu de taille dans l'optique du tirage au sort prévu le 30 novembre à Bucarest. Et les Bleus s'y sont engouffrés, malgré un faux-départ et une prestation laborieuse.

- Lenglet dépassé -

Ils ont en effet très mal démarré la rencontre, encaissant un but des "Tricolorii" après moins de dix minutes de jeu sur une action assez anodine.

Lancé depuis sa défense, le méconnu Vadim Rata est allé mettre sous pression Clément Lenglet, avant de lui chiper le ballon et de tromper Steve Mandanda (9e), réduisant au silence les moins de 70.000 spectateurs annoncés.

Les mises en garde des joueurs et de l'encadrement français, répétées en boucle tout au long de la semaine, ont alors résonné avec justesse.

"Il faut à la fois être optimiste, parce qu'on est deuxième au classement Fifa et la Moldavie est 175e, mais on est méfiant parce qu'un match raté, ça peut arriver", avait ainsi lancé auprès de l'AFP Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps.

Ces mots avaient sûrement arraché quelques sourires à certains, amusés par le grand écart entre les champions du monde, habitués à jouer au Real Madrid, à Chelsea ou au Bayern Munich, et les modestes Moldaves, disséminés dans le championnat local ou dans la Roumanie voisine, notamment.

Il est vrai que la sélection du pays d'Europe orientale restait sur sept défaites en huit matches, avec seulement deux buts inscrits, une série noire qui a épuisé les deux sélectionneurs précédents, avant l'arrivée fin octobre d'Engin Firat.

Mais le technicien turc, qui avait présenté les Bleus comme des joueurs "quasiment impossible (à) stopper", leur a joué un bien mauvais tour pendant la première demi-heure de jeu.

- Giroud menace Platini -

Après avoir sérieusement tangué, le navire bleu a cependant été remis à flot par son capitaine du soir Raphaël Varane, porteur du brassard en l'absence du blessé Hugo Lloris.

Plutôt discret, Antoine Griezmann a envoyé sur coup franc un ballon que le gardien Alexei Koselev, gêné par la présence du filou Giroud, a relâché. A l'affût, le défenseur du Real Madrid a placé sa tête (35e) pour l'égalisation.

Soulagés, les Bleus ont tout de même eu toutes les peines du monde à enfoncer le clou, malgré les accélérations foudroyantes de Kylian Mbappé et les multiples centres de Lucas Digne.

La libération est venue d'une combinaison entre les deux hommes: le défenseur d'Everton s'est appuyé sur l'attaquant prodige du Paris SG qui lui a remis le ballon dans la surface. Digne s'est jeté sur l'offrande, avant d'être fauché dans son élan par un adversaire.

Giroud s'est chargé de convertir le penalty, sans trembler.

L'attaquant de Chelsea, cantonné au banc des remplaçants chez les Blues, fait une nouvelle fois le bonheur des Bleus. Il s'agit de son quatrième but sur les cinq derniers matches.

Avec 39 buts en sélection, l'ancien Montpellier revient à deux longeurs de son aîné Michel Platini (41 buts), le deuxième meilleur buteur de l'histoire en équipe de France. En Albanie, dimanche, le grand barbu aura sûrement envie d'aller le rattraper.