Euromillions Basket League - Le Brussels engage le pivot croate Josip Jukic

(Belga) En difficulté dans son secteur intérieur, le Brussels a annoncé ce jeudi soir l'arrivée du pivot croate Josip Jukic, âgé de 23 ans.

Les blessures d'Aleks Lichodzijewski et de Khaliq Spicer ont compliqué la tâche des joueurs intérieurs du Brussels, qui s'affiche avec un bilan de trois victoires pour quatre défaites cette saison en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Face à cette situation, les dirigeants bruxellois ont décidé de réagir et le club a annoncé ce jeudi soir l'arrivée de Josip Jukic, un pivot croate âgé de 23 ans. Le nouvel intérieur mesure 2m03 pour 101 kg. "Physique et appliqué, il nous apportera très certainement la grinta des joueurs originaires des Balkans", explique le club bruxellois. Il évoluait à Sonik Puntamika (Croatie), où il tournait à 14,9 points, 9,7 rebonds de moyenne en 27 minutes. (Belga)