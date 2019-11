Euro-2020: contrat rempli pour Deschamps, prolongation en vue

Pas de contrecoup post-Mondial pour Didier Deschamps! Ses Bleus se sont qualifiés jeudi pour l'Euro-2020, malgré les blessures de joueurs cadres et l'âpre résistance de la Turquie. De quoi garantir au sélectionneur des champions du monde une future prolongation de contrat.

En 1999, il avait fallu plus d'efforts aux hommes de Roger Lemerre, le successeur d'Aimé Jacquet, pour accéder à l'Euro-2000. Autour de leur capitaine, un certain Deschamps, les Bleus n'avaient décroché leur billet qu'à la dernière journée, profitant d'un match nul entre Ukraine et Russie.

Vingt ans plus tard, la bande d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé a fait dans l'efficacité: sept victoires en neuf matches qualificatifs, et la voilà invitée au prochain tournoi continental avant la dernière rencontre dimanche en Albanie.

"Il y a 30 points à prendre, il faut faire en sorte d'en prendre plus que nos adversaires pour se retrouver à l'Euro-2020", avait prévenu le sélectionneur après le tirage au sort des qualifications, à Dublin en décembre 2018.

Dans leur boulimie de victoires, les champions du monde n'ont laissé échapper que 4 points, au mois de juin dans la fureur de Konya (défaite 2-0) puis lors de la manche retour (1-1) en octobre au Stade de France.

- Nouvelles têtes -

Ce sont les seuls faux-pas du parcours qualificatif, un "trou d'air" comme celui de novembre 2018 à Rotterdam (2-0) qui avait privé les Bleus d'une participation au tournoi final de la toute nouvelle Ligue des nations.

En quinze mois, les champions du monde n'ont donc concédé que deux défaites, face à des adversaires surmotivés et en dépit de nombreuses absences sur blessures (Kylian Mbappé en octobre, par exemple, mais aussi Paul Pogba et Hugo Lloris, toujours indisponibles).

Souvent décrit comme un technicien conservateur, ce qu'il conteste fermement, Deschamps a fait entrer une dizaine de nouvelles têtes dans le groupe France depuis le sacre de Moscou à l'été 2018.

Certaines sont passées furtivement, à l'image du gardien Benjamin Lecomte ou de l'attaquant Alassane Pléa. D'autres ont pris date pour la suite, comme les défenseurs Léo Dubois et Ferland Mendy, l'attaquant Jonathan Ikoné et surtout Clément Lenglet, devenu titulaire en charnière centrale aux dépens de Samuel Umtiti.

Depuis le Mondial, le sélectionneur a aussi fait appel à des revenants, comme Moussa Sissoko, Kingsley Coman et Wissam Ben Yedder. Lucas Digne est redevenu international en octobre 2018, avec une réussite aléatoire: le défenseur d'Everton s'est écroulé en Turquie, comme beaucoup de coéquipiers, mais il a été bien meilleur en Islande (1-0) en octobre.

- Objectif Qatar ? -

En se qualifiant pour l'Euro-2020, les vice-champions d'Europe français ont sûrement offert à leur patron une nouvelle prolongation.

"Continuer jusqu'à la prochaine Coupe du monde (2022 au Qatar), évidemment, ce n'est pas quelque chose qui me déplairait", avait confié Deschamps lors d'un entretien à l'AFP en mars, avant d'ajouter : "C'est lié aux résultats de toute façon. Mais avant de penser à 2022, ça passe par les qualifs" à l'Euro-2020.

L'objectif est désormais atteint et le technicien de 51 ans, actuellement sous contrat jusqu'à l'été 2020, devrait bientôt signer un nouveau bail.

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a en effet toujours dit qu'une qualification serait synonyme de prolongation. "Didier et moi, on se reverra après la qualif', au mois de décembre, et, en très peu de temps certainement, on trouvera la possibilité de continuer, mais pas avant la fin (des qualifications)", a indiqué en avril le dirigeant sur la radio Franceinfo.

Sept ans après avoir confié les clés de la sélection à Deschamps, "NLG" peut compter sur la motivation intacte d'un homme habité par sa mission, à en croire l'adjoint du sélectionneur, Guy Stéphan.

"Sélectionneur, il y a des pics à chaque rassemblement, mais aussi des moments pour souffler, s'oxygéner et pour faire autre chose. De ce côté-là, depuis que je le connais, il est épanoui pleinement dans ce qu'il fait. Il n'y a pas d'usure", confie à l'AFP son fidèle lieutenant.