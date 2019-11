Euro-2020: France, Angleterre, République tchèque et Turquie qualifiées

La France, l'Angleterre, la République tchèque et la Turquie se sont qualifiées pour l'Euro-2020 jeudi, alors que le Portugal tenant du titre va devoir attendre son dernier match dimanche.

Les champions du monde français (22 pts), qualifiés avant même de jouer contre la Moldavie grâce au match nul de la Turquie contre l'Islande en fin d'après-midi (0-0), ont difficilement battu la modeste Moldavie (2-1) pour prendre la tête du groupe H devant les Turcs (20 pts).

Au même titre que l'Angleterre, qui a atomisé le Monténégro (7-0), et que la République tchèque, qui a renversé le Kosovo (2-1), la France et la Turquie rejoignent les six nations déjà qualifiées pour l'Euro (Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Russie, Ukraine).

Comme la France avait validé avant de jouer son ticket, elle a mis du temps à se mettre à jouer, justement. Menés dès la 9e minute par les Moldaves derniers du groupe, ils ont égalisé par Raphael Varane (35e) avant d'attendre la 79e pour prendre les devants sur un penalty d'Olivier Giroud, son 39e but en sélection.

. L'Angleterre en balade vers l'Euro

Contrairement aux Français, les Anglais n'ont pas rencontré de résistance face au Monténégro. Grâce notamment à un triplé d'Harry Kane, les Three Lions ont atomisé leur adversaire du soir (7-0).

Avec onze buts en sept matches, l'attaquant de Tottenham prend la première place du classement des buteurs de ces éliminatoires, à égalité avec l'étonnant Israélien Eran Zahavi.

Derrière les Anglais (18 pts) dans le groupe A, la République tchèque (15 pts) s'est également qualifiée grâce à sa victoire contre le Kosovo (2-1). Non sans mal après avoir été menée par la jeune sélection kosovare, qui reste à quatre longueurs des Tchèques et dit adieu à son rêve d'accéder à la première phase finale de son histoire.

. Ronaldo puissance 98

Vainqueur face à la France en finale de l'Euro-2016, le Portugal n'est pas encore qualifié pour l'édition 2020. Mais en écartant 6-0 la Lituanie, elle en a pris le chemin. Bien guidée, il faut le dire, par l'omniprésent Cristiano Ronaldo, auteur de ses 96e, 97e et 98e buts en sélection.

Les Portugais (14 pts), deuxièmes derrière l'Ukraine (19 pts) déjà qualifiée et sure de finir première du groupe B, doivent maintenant s'imposer au Luxembourg dimanche pour valider leur ticket et défendre leur titre continental, du 12 juin au 12 juillet.

Ils restent sous la menace de la Serbie (13 pts), qui est laborieusement restée en vie en venant à bout du Luxembourg 3-2 et jouera elle aussi sa qualification dimanche, en recevant l'Ukraine, et en espérant un faux-pas du Portugal et de Ronaldo.

. Nations déjà qualifiées pour l'Euro-2020:

Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, République tchèque, Russie, Turquie, Ukraine

. Nations éligibles pour les barrages de l'Euro-2020:

Les premiers de poules de la Ligue des nations de l'UEFA sont en principe éligibles pour les barrages de l'Euro-2020, disputés en mars prochain. Si l'une de ces nations est d'ores et déjà qualifiée pour l'Euro via la voie "normale" des éliminatoires, comme par exemple l'Ukraine et l'Angleterre, sa place de barragiste est remise au meilleur deuxième de la Ligue concernée.

Ligue A: Angleterre, Pays-Bas, Portugal, Suisse

Ligue B: Bosnie-Herzégovine, Danemark, Suède, Ukraine

Ligue C: Finlande, Norvège, Écosse, Serbie

Ligue D: Belarus, Macédoine du Nord, Géorgie, Kosovo