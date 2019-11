Bleus: Varane et Lenglet, le grand écart

Intraitable et équilibrée jusque là, la toute récente paire défensive des Bleus Raphaël Varane - Clément Lenglet a subitement paru inégale, jeudi contre la Moldavie (2-1): le Madrilène, buteur, a prouvé qu'il avait un temps d'avance sur le Barcelonais, coupable d'erreurs rares.

Face à la 175e nation mondiale, le public aurait sans doute préféré débattre des accélérations fulgurantes de Kylian Mbappé ou des inspirations d'Antoine Griezmann, plutôt que de l'assurance de la charnière centrale des champions du monde.

Mais pourtant, c'est bien du côté de la défense qu'on a observé le déséquilibre le plus frappant jeudi au Stade de France, entre un capitaine, Varane, aux airs de patron, et un nouveau venu, Lenglet, beaucoup plus imprécis.

Si le but de la tête de Varane (35e), sa cinquième réalisation en 63 matches en Bleu, confirme de nouveau l'apport non négligeable du Madrilène défensivement comme sur les phases arrêtées offensives, la mésentente de son partenaire en début de match avec le gardien Steve Mandanda, qui amène l'ouverture du score moldave (9e), surprend.

Comment un joueur si posé et précis habituellement a-t-il pu s'emmêler les pinceaux en reprenant par deux fois ce long ballon moldave de la tête, sans véritable intention ni autorité ? Comment le défenseur du FC Barcelone a-t-il pu se faire "bouger" par Vadim Rata, modeste attaquant du Chindia Targoviste en première division roumaine ?

- "Tout était rose pour lui" -

La déconcentration, peut-être, pour un joueur encore nouveau en équipe de France - il ne fêtait jeudi que sa 6e sélection - et peu habitué à des confrontations aussi déséquilibrées en club. Le manque de rythme, aussi, pour l'ancien Nancéien qui avait été laissé au repos ce week-end en club, au profit de son concurrent chez les Blaugranas comme en Bleu Samuel Umtiti.

Voire plus simplement le profil du Barcelonais, souvent considéré comme plus adepte de l'anticipation, de la finesse, que du duel et de la dureté physique. "J'aime aussi être dans le duel. Je ne suis pas forcément le type de défenseur qui rentre dans les duels tout le temps, mais cela ne me dérange pas d'y rentrer. C'est quelque chose que je suis capable de faire", lançait-il pourtant en octobre dernier en conférence de presse, plein d'assurance et de sérénité.

"Tout était rose pour lui jusqu'à maintenant (en équipe de France), ce n'est pas pour cela que la couleur va changer. Il aurait aimé éviter cette erreur, mais je sais ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait (jusque là) aussi", a réagi le sélectionneur Didier Deschamps.

Jusqu'à jeudi, en effet, le joueur de 24 ans avait justifié ses dires: la sérénité, il la transpirait à chacune de ses apparitions en sélection, de quoi donner confiance à Didier Deschamps, qui n'avait pas hésité à laisser Umtiti, son champion du monde, de côté, allant même jusqu'à faire de Lenglet l'un de ses porte-paroles en l'envoyant par deux fois en deux mois se confronter à la presse en début de rassemblement (d'autres cadors, comme Griezmann ou Giroud, sont restés bien au chaud).

- A la recherche de "vécu ensemble" -

A Saint-Denis, la sérénité, c'était pourtant pour Varane. L'ancien Lensois, capitaine pour la 15e fois, a été tranchant là où Lenglet fut friable, autoritaire là où son partenaire manqua de flair, décisif positivement là où son compère le fut négativement. Le contraste dans les duels a sauté aux yeux.

"Petit à petit on a de plus en plus de repères, c'est de l'expérience, du vécu ensemble. A chaque fois on a des déplacements toujours plus précis, plus complémentaires", osait le Madrilène en octobre, interrogé sur sa relation avec Lenglet. Un mois plus tard, celui-ci assurait même avoir beaucoup progressé depuis ses débuts en Bleu en juin dernier, au côté de son aîné.

Le tandem en prend un coup au moment le plus inattendu. Un signal d'alarme bienvenu, à sept mois de l'Euro, pour une charnière loin d'être sans faille.