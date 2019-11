Spike d'or 2019: Nafissatou Thiam et Bashir Abdi favoris

Les Spike d'Or, trophée récompensant les meilleurs athlètes belges de l'année, seront remis samedi au stade du Stayen à Saint-Trond. Nafissatou Thiam, médaille d'argent aux Mondiaux de Doha, et Bashir Abdi, qui a battu le record de Belgique du marathon, font figure de favoris, tout comme les Belgian Tornados pour le titre d'Équipe de l'année.



Nafi Thiam avait décroché un 6e Spike d'Or l'année dernière, après son titre de championne d'Europe de l'heptathlon. La Namuroise est favorite à sa propre succession, elle qui est montée sur la 2e marche du podium de l'heptathlon aux Mondiaux de Doha, où elle a cédé son titre à la Britannique Katarina Johnson-Thompson. Cynthia Bolingo, vice-championne d'Europe en salle sur 400 m à Glasgow, pourrait contester la suprématie de Thiam. Chez les messieurs, après Koen Naert, lauréat l'année dernière après son titre de champion d'Europe du marathon, on pourrait de nouveau assister au sacre d'un adepte des 42,195 km. Bashir Abdi s'est en effet distingué cette année en battant à deux reprises le record de Belgique du marathon: 2h07:03 le 28 avril à Londres et 2h06:14 le 13 octobre à Chicago. Le titre d'Équipe de l'année ne devrait pas échapper aux Belgian Tornados, qui avaient décroché la médaille de bronze du relais 4x400 m messieurs aux Mondiaux de Doha et la médaille d'or de l'Euro indoor de Glasgow.

Les nominés:

Dames: Cynthia Bolingo Mbongo, Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Aurélie De Ryck, Renée Eykens, Hanne Maudens, Claire Orcel, Fanny Smets, Vanessa Sterckendries, Nafissatou Thiam, Elise Vanderelst, Noor Vidts .

Messieurs: Bashir Abdi, Kévin Borlée, Soufiane Bouchikhi, Ben Broeders, Isaac Kimeli, Koen Naert, Jonathan Sacoor, Thomas Van Der Plaetsen, Kobe Vleminckx . Espoirs dames: Angel Agwazie, Paulien Couckuyt, Lucie Ferauge, Claire Orcel, Elien Vekemans . Espoirs messieurs: Jaan Bal, Thomas Carmoy, Michael Obasuyi, Cedric Sorgeloos, Tim Van De Velde

Kobe Vleminckx .

Équipe de l'année: 4x400m messieurs (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Julien Watrin), 4x400 m dames (Cynthia Bolingo Mbongo, Hanne Claes, Lucie Ferauge, Paulien Coukuyt, Camille Laus, Liefde Schoemaker, Margo Van Puyvelde, Imke Vervaet), 4x400 m mixte (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Hanne Claes, Lucie Ferauge, Camille Laus, Jonathan Sacoor, Liefde Schoemaker, Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Julien Watrin), 4x100 m espoirs (Raphaël Kapenda, Antoine Snyders, Camille Snyders, Simon Verherstraeten, Kobe Vleminckx), équipe cross messieurs (Robin Hendrix, Isaac Kimeli, Michael Somers, Dame Tasama), équipe cross espoirs (Dorian Boulvin, Simon Debognies, Clément Deflandre, Dieter Kersten, Jennen Mortier), équipe cross relais mixte (Ismaël Debjani, Pieter-Jan Hannes, Sofie Van Accom, Elise Vanderelst).