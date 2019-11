GP du Brésil: la pluie se mêle de la 1ère séance d'essais libres

Perturbée par la pluie, la 1re séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil, 20e manche du Championnat du monde de Formule 1, a accouché de résultats peu représentatifs vendredi sur le circuit d'Interlagos (4,309 km) à Saõ Paulo.



Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bul) a réalisé le meilleur temps en 1 min 16 sec 142/1000, 551/100 devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et 899/1000 devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).



Mais les pilotes ont peu roulé sur une piste d'abord très humide puis séchante et ils ont privilégié les pneus pluie et intermédiaires, avant d'oser sortir en slicks en toute fin de séance.



Alors que la course dimanche devrait être disputée sur le sec, deux des favoris, le champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), ont à peine mis une roue dehors.



Ils ne signent pas de chrono, le roulage ayant été interrompu prématurément après une sortie de piste d'Albon, dont la monoplace a heurté les barrières.



Verstappen et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) sont également partis en tête-à-queue.



A noter enfin la présence du Canadien Nicholas Latifi à bord de la Williams du Polonais Robert Kubica, qu'il est pressenti pour remplacer la saison prochaine.



La deuxième séance d'essais est programmée à 15h00 locales (19h00 françaises/18h00 GMT), a priori sur le sec.



La météo s'annonce également variable samedi pour les essais libres 3 (12h00/16h00/15h00) et les qualifications (15h00/19h00/18h00).





1re séance d'essais libres:



Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:16.142 ( 9 tours)



Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:16.693 (10)



Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:17.041 (13)



Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.285 (13)



Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:17.786 (16)



Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:17.899 ( 8)



Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:17.985 ( 9)



Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:18.100 (17)



Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:18.274 (16)



Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:18.559 (15)



George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:18.779 (18)



Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:19.247 (10)



Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:19.414 ( 6)



Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.532 (12)



Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.600 (18)



Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:20.010 (16)



Non chronométrés:



Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) ( 3)



Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) ( 1)



Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) ( 3)



Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) ( 3)