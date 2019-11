Euromillions Basket League - Anvers conserve son brevet d'invincibilité

(Belga) Les Anversois se sont imposés en déplacement à Louvain (77-94) vendredi soir lor de la 9e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l'autre rencontre de la soirée, Limburg United a gagné au bout du suspense à domicile face à Malines (73-69).

Grâce à ce nouveau succès, le cinquième en autant de rencontres, les Giants d'Anvers restent invaincus en championnat. Après une première mi-temps plutôt serrée (44-40 à la pause), les Anversois ont accéléré au retour des vestiaires pour faire la différence dans le troisième (18-27) et quatrième quart (15-27) pour s'imposer assez largement 77-94. Hans Vanwijn termine meilleur marqueur côté anversois avec 20 unités. Il a bien été épaulé par Dave Dudzinski (15 points), Owen Klassen (13 points) et Luka Rupnik (12 points). Côté louvaniste, Hugh Robertson a inscrit 22 unités et Josh Heath en ajoute 14. Louvain s'affiche à présent avec un bilan de deux victoires pour 5 défaites dans ce groupe A. Dans l'autre rencontre de la soirée, Limburg United s'est fait peur avec la réception de Malines. Aux commandes pendant 30 minutes (55-44), la formation locale a connu un début de quatrième quart-temps compliqué qui a vu les Malinois placer un 1-18 pour reprendre l'avance au marquoir avant un dernier coup de rein décisif des joueurs de Brian Lynch, le coach limbourgeois, pour terminer la rencontre (73-69). Tookie Brown finit meilleur marqueur à Limburg United avec 15 unités. Côté malinois, Shavon Coleman a inscrit 20 points. Grâce à ce succès, Limburg United reprend provisoirement la tête du groupe B devant Ostende avec un bilan de six victoires pour une défaite. Malines pointe à la troisième place avec trois victoires pour cinq défaites. (Belga)