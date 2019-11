NBA: les Lakers et les Celtics ont cravaché

Les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics, respectivement leaders de la conférence Ouest et de la conférence Est, ont dû s'employer vendredi pour venir à bout des Sacramento Kings (99-97) et des Golden State Warriors (105-100).

Absent du précédent match face aux Warriors (120-94), en raison d'une épaule douloureuse, Anthony Davis (17 points, 5 rebonds) a contré un "lay up" de Harrison Barnes, alors qu'il ne restait que deux secondes à jouer, pour permettre aux Lakers de signer un dixième succès en douze rencontres.

Au Staples Center, Lebron James a terminé meilleur marqueur du match. Le "King" a inscrit 18 de ses 29 points dans les deux derniers quarts temps, et s'est montré dominant aussi au niveau des passes décisives (11).

Pour l'emporter à San Francisco et signer aussi une dixième victoire (en 11 rencontres), les Celtics ont pu s'appuyer sur le trio Tatum (24 pts)/Brown (22 pts)/Walker (20 pts), auteurs en cumulé de plus de la moitié des points de leur équipe. En face, Draymond Green a réalisé un double-double (11 pts, 11 rbds) mais les Warriors, qui doivent apprendre à vivre sans Stephen Curry (main gauche fracturée), n'ont pas réussi d'exploit et pointe toujours à la dernière place du classement de la conférence Ouest.

- Nouveau festival offensif de Harden -

Porté par sa superstar James Harden, Houston est toujours en plein boum et vient de signer une sixième victoire de rang en dominant les Indiana Pacers (111-102). Le meneur-arrière à la barbe hirsute a inscrit la bagatelle de 44 points et s'est partagé le record de cette soirée avec Bradley Beal, des Washington Wizards (vainqueurs de Minnesota 137-116).

Harden, qui a aussi capté 8 rebonds, délivré cinq passes décisives et réalisé 4 interceptions, a dépassé la barre des 40 unités pour la quatrième fois en six rencontres. Il en avait engrangé 47 lors de la précédente victoire des Rockets, face aux Clippers (102-93). Le natif de Los Angeles, 30 ans, a quasiment tué le match en empilant 12 points à la suite dans le dernier quart face aux Pacers.

C'est une victoire probante pour la franchise de Houston, deuxième de la conférence Ouest, derrière les Lakers. Et ce, malgré les absences de Clint Capela (commotion), Eric Gordon (genou droit) et Danuel House (dos).

A Charlotte, Malik Monk (19 pts, 4 rebonds) a décoché une flèche primée au buzzer pour permettre aux Hornets de l'emporter à l'arraché face aux Detroit Pistons (109-106).

- 26 points pour Fournier -

Le "Thunder" a gagné à domicile une belle bataille après prolongation face à Philadelphie (127-119), porté en vain par Joel Embiid (31 pts, 12 rebonds). L'artificier italien d'Oklahoma Danilo Gallinari a terminé meilleur marqueur de son équipe (28 pts), juste devant Chris Paul (27).

A Orlando, Evan Fournier a lui fini meilleur marqueur du match (26 pts), pour contribuer à la victoire du Magic face aux Spurs de San Antonio (111-109). Il s'agit de la troisième victoire en quatre matches pour la franchise floridienne, en pleine embellie après un début de saison délicat.

Le pivot de l'équipe de France Rudy Gobert s'est lui aussi illustré en compilant 23 points, 17 rebonds et 5 contres mais il n'a pas pu empêcher une défaite du Jazz face aux Memphis Grizzlies (107-106).

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés vendredi:

Golden State - Boston 100 - 105

LA Lakers - Sacramento 99 - 97

Houston - Indiana 111 - 102

Memphis - Utah 107 - 106

Minnesota - Washington 116 - 137

Oklahoma City - Philadelphie 127 - 119 a.p.

Charlotte - Detroit 109 - 106

Orlando - San Antonio 111 - 109