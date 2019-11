Citroën quittera le monde du rallye au terme de la saison 2021

Citroën quittera le championnat du monde des rallyes (WRC) après 2021, a confirmé vendredi le directeur de PSA Motorsport Jean-Marc Finot, alors que la marque admet des "discussions" avec Sébastien Ogier "quant à sa participation en 2020".

"Nous ne nous engagerons pas en rallye à l'horizon 2022 avec l'hybridation" des moteurs prévue cette année-là, affirme Finot sur le site web du magazine spécialisé Auto Hebdo. D'autant que le Groupe PSA engagera de nouveau Peugeot en Championnat du monde d'endurance (WEC) à compter de la saison 2022-2023, a-t-il été annoncé mercredi. "Sachant que nous avons déjà la Formule E (avec DS, NDLR), nous n'envisageons pas de prendre deux gros programmes tels que le WEC et le WRC", explique le dirigeant.

A court terme, "des discussions sont effectivement en cours avec Sébastien Ogier quant à sa participation en 2020", a par ailleurs confirmé un porte-parole de PSA Motorsport. La question est désormais de savoir si un départ éventuel de sa tête d'affiche vers Toyota, qui cherche un pilote de pointe pour remplacer le champion du monde 2019, l'Estonien Ott Tänak, parti chez Hyundai, pourrait précipiter le retrait de Citroën. "A ce stade, évoquer les différentes hypothèses serait de la spéculation", est-il répondu.

Ogier, qui avait retrouvé Citroën en début de saison avec un contrat de deux ans et l'objectif de conquérir un septième titre mondial d'affilée avec un troisième constructeur différent, a dû finalement se contenter d'une troisième place finale au classement des pilotes derrière Tänak et Thierry Neuville. Citroën avait fait son retour en WRC en 2017, après un an d'absence, pour un programme de cinq ans.