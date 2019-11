"On savait qu'ils ne marqueraient pas": Didier Deschamps s'exprime à nouveau sur la demi-finale face à la Belgique

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le sélectionneur des Bleus a fait le point sur son parcours à la tête de la sélection. Le tout alors qu'il disputera son centième match sur le banc français face à l'Albanie.

La rencontre disputée en demi-finale de la Coupe du Monde face à la Belgique se classe dans la catégorie des meilleurs souvenirs de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus n'a pas caché son admiration pour ses joueurs après ce succès 1-0, obtenu au terme d'une rencontre palpitante.

Revenant sur ce match, Deschamps a même affirmé avoir senti son équipe "invulnérable" ce soir-là. "J’ai senti l’équipe tellement forte et solide ce jour-là... À l’excès même, car je leur ai dit à un moment : “Remontez quand même!” On n’a rien lâché, tu sentais qu’on pouvait jouer longtemps et que les Belges ne marqueraient pas. Les joueurs ont pris du plaisir aussi dans cette force collective”, a expliqué l'homme fort de l'Equipe de France.

Les Bleus avaient ensuite dominé la Croatie en finale pour s'offrir leur deuxième couronne mondiale. Les Belges, comme les Français, sont déjà assurés de disputer l'Euro 2020.