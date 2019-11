Moto: 6e pole pour Quartararo, victoire française vingt ans après ?

Fabio Quartararo partira dimanche pour la 6e fois de la saison en pole position pour la dernière épreuve MotoGP du calendrier à Valence (Espagne), se posant comme un candidat sérieux à une victoire qui serait la première d'un pilote français en catégorie reine depuis 1999.

C'est sur ce même circuit Ricardo Tormo que Régis Laconi avait gagné il y a vingt ans au guidon d'une Yamaha, la même marque pour laquelle court aujourd'hui Quartararo. A l'époque, les courses se disputaient encore avec des motos deux temps de 500cc au lieu des quatre temps de 1000cc actuelles.

Le jeune Français, qui est né la même année que la victoire de Laconi, effectue sa première saison en MotoGP. S'il compte déjà six podiums à son actif, il n'y a pas encore remporté de victoire.

Il a été le seul samedi à tourner en moins de 1 min 30 sec, même s'il n'a devancé au final l'Espagnol Marc Marquez, champion en titre, que de 032/1000e. C'est l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac) qui complète la 1re ligne.

"Je suis vraiment content de partir en 1re ligne demain" (dimanche) pour la course dont le départ sera donné à 14h00 locales (13h00 GMT), a déclaré Quartararo.

"Pour une première saison, être +rookie of the year+ (débutant de l'année) et faire six poles et six podiums, c'est vraiment bien lorsqu'on regarde d'où on partait", a-t-il souligné.

Il a espéré pouvoir faire aussi bien pour la course, souhaitant échapper à son image naissante de "pilote du samedi", engrangeant les poles sans gagner le dimanche.

Déjà deux fois cette saison, Quartararo a vu la victoire lui échapper de peu, dépassé par Marquez et sa Honda dans le dernier tour, voire les derniers mètres, de la course.

Marquez, 26 ans, a lui déjà été couronné pour la 6e fois champion du monde cette année à l'issue du Grand Prix de Thaïlande début octobre.

"Fabio et la Yamaha ont déjà montré qu'ils étaient très rapides sur un tour mais on verra demain", a-t-il estimé. Il a remporté 11 courses cette saison sur les 18 déjà disputées.

- Adieux pour Lorenzo -

Le Français est l'un des plus jeunes pilotes du plateau face à des légendes comme Valentino Rossi, septuple champion du monde, qui partira 12e sur la grille dimanche, et qui a deux fois son âge.

Le GP de Valence sera aussi la dernière course de Jorge Lorenzo, triple champion du monde, qui a annoncé jeudi à 32 ans sa retraite des circuits.

L'Espagnol, coéquipier de Marquez chez Honda, a connu une saison très difficile émaillée d'accidents et n'a pu faire mieux que 16e lors des qualifications samedi.

Sa place dans l'écurie officielle Honda suscite toutes les convoitises et plusieurs pilotes sont sur les rangs pour la prendre.

Parmi eux, Alex Marquez, le frère cadet de Marc, champion du monde Moto2 cette année. Le nom du Français Johann Zarco, évincé de chez KTM en cours de saison et qui remplace pour les trois dernières courses au sein de l'écurie satellite LCR-Honda le Japonais Takaaki Nakagami blessé, est également avancé tout comme celui du britannique Cal Crutchlow, autre pilote de LCR-Honda.

Zarco s'est qualifié 13e samedi et partira en 5e ligne.

Dans les autres catégories, c'est l'Espagnol Jorge Navarro qui partira en pole des Moto2 devant son compatriote Jorge Martin et le surprenant italien Stefano Manzi. Alex Marquez n'a pu faire mieux que 15e.

En Moto3, c'est l'Italien Andrea Migno qui s'élancera de la première place, son compatriote Lorenzo Dalla Porta (7e) ayant déjà été sacré champion.

Enfin, en MotoE (pour électrique) c'est le Brésilien Eric Granado qui a remporté samedi la première des deux courses disputées en marge du GP de Valence, la seconde étant prévue dimanche après la course MotoGP.