Influence sur l'arbitrage et manque d'éducation: l'énorme tacle de Thiago Silva concernant Lionel Messi

La rencontre disputée hier soir entre le Brésil et l'Argentine a visiblement laissé des traces. Lionel Messi est au centre des discussions, plus encore après son altercation avec l'entraîneur adverse. Thiago Silva, de son côté, a décidé de passer à l'attaque.

Le défenseur et capitaine brésilien n'a pas du tout apprécié le comportement du joueur du Barça. Il ne s'est pas privé de le signaler après la rencontre. Selon lui, Messi a tendance à jouer de son influence pour modifier le cours d'une rencontre. Ce qu'il juge totalement inacceptable. "Il tente de forcer l’arbitre à lui donner des situations de coup franc dangereuses. Si c’était Casemiro, les gens diraient 'regardez c’est un bandit'. Nous sommes pris en otage, les arbitres doivent arrêter avec ça. Ils ne peuvent pas laisser Messi contrôler les matchs", a lâché le joueur parisien.

Il va d'ailleurs plus loin, invoquant le contexte et affirmant qu'il n'en est pas à son coup d'essai. "En Ligue des Champions, Messi n’a pas cet avantage parce que les arbitres sont plus durs. On ne le voit pas essayer de diriger les arbitres à ce point. À l’inverse de l’Espagne ou de l’Argentine", a-t-il insisté.

S'en suit une phrase forte sur le fameux accrochage entre Messi et Tite, le sélectionneur du Brésil. "C’est difficile, car on parle beaucoup d’éducation, alors qu’un des joueurs les plus admirés du foot veut faire taire un entraîneur… L’éducation doit passer avant tout malgré la rivalité !", a simplement glissé le défenseur.

Pas de doute, ces deux hommes ne passeront jamais leurs vacances ensemble !