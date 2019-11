European Tour: Thomas Detry reprend la 2e place avant le dernier tour à Sun City

(Belga) Grâce à un troisième tour de 69 (-3), Thomas Detry est remonté de la 3e à la 2e place du classement du Nedbank Challenge, l'épreuve de l'European Tour de golf dotée de 7,5 millions de dollars qui se déroule sur le parcours Gary Player de Sun City, en Afrique du Sud.

Detry, qui avait reculé de la 2e à la 3e place vendredi à l'issue du 2e tour qu'il avait conclu sur un score de 72, a rentré samedi six birdies mais aussi un bogey et un double bogey. Le Bruxellois de 26 ans partage la deuxième place avec le Sud-Africain Louis Oosthuizen. "A l'exception du double bogey au quatorzième trou, c'était un très bon tour", a analysé Detry. "Les conditions étaient de nouveau difficiles, le vent venait à chaque fois d'une direction différente. Au quatorzième trou, la balle s'est retrouvée sur un petit sentier, ce qui m'a finalement coûté un double bogey. Demain, je jouerai à nouveau avec Louis Oosthuizen et Zander Lombard, deux bons gars qui attirent beaucoup de spectateurs sur le parcours. Du coup, je suis un peu sous le radar maintenant donc la pression est un peu moins forte." Le Sud-Africain Zander Lombard a conservé la tête du classement après sa carte de 72. Il ne compte plus qu'un coup d'avance avant le dernier parcours. Nicolas Colsaerts, qui a eu besoin de 74 coups pour terminer son troisième tour (quatre birdies, quatre bogeys et un double bogey), a cédé cinq places au classement et occupe la 40e position. Thomas Pieters a lui signer une carte de 72 (le par) à la suite de quatre birdies et autant de bogeys. L'Anversois a reculé d'un rang et parage la 51e position. (Belga)