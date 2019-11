Roberto Martinez aligne Alderweireld, Boyata et Vermaelen en défense

(Belga) Roberto Martinez a décidé de faire confiance à Toby Alderweireld, Dedryck Boyata et Thomas Vermaelen pour occuper les trois postes centraux de l'arrière-garde des Diables Rouges samedi contre la Russie. Sur le terrain du stade Krestovski, l'équipe nationale pourrait s'assurer de terminer en tête du groupe I des qualifications de l'Euro en prenant minimum un point dans ce duel de la 9e journée.

Avec les absences sur blessure de Jan Vertonghen, Vincent Kompany et Thomas Meunier, l'Espagnol était orphelin de membres historiques de son arrière-garde. Devant l'inamovible Thibaut Courtois, c'est donc Alderweireld, Boyata et Vermaelen qui débuteront la rencontre. L'incertitude planait autour de Vermaelen, tout juste remis d'un pépin physique. Au milieu de terrain, Martinez a fait confiance à Thorgan Hazard et Timothy Castagne pour arpenter les flancs alors qu'Axel Witsel et Kevin De Bruyne occuperont l'axe. Devant, le capitaine Eden Hazard et Dries Mertens se chargeront d'alimenter Romelu Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale (51 buts). A noter que la Belgique, qui n'a plus encaissé le moindre goal depuis sept matches et sa victoire 3-1 contre la Russie le 21 mars lors de la première journée, joue avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard de concert, une première depuis le mois de juin. (Belga)