Bashir Abdi et Nafi Thiam élus Spike d'Or 2019

Bashir Abdi et Nafi Thiam se sont vus décerner le Spike d'Or, trophée récompensant les meilleurs athlètes belges de l'année, samedi au stade du Stayen à Saint-Trond. Si le marathonien est lauréat pour la première fois, l'heptathlonienne inscrit son nom au palmarès pour la septième fois, un record. Kim Gevaert l'avait remporté six fois.

Thiam était favorite à sa succession, elle qui est montée sur la 2e marche du podium de l'heptathlon aux Mondiaux de Doha, où elle a cédé son titre à la Britannique Katarina Johnson-Thompson. La Belge de 25 ans, qui a réalisé son deuxième meilleur total en carrière au Décastar (6.819), a devancé Cynthia Bolingo, vice-championne d'Europe en salle sur 400 m à Glasgow.

Après Thiam (99 pts) et Bolingo (37 pts), Hanne Claes complète le podium avec 30 unités. Coéquipière de Bolingo au sein des Belgian Cheetahs, Claes a terminé 12e du 400 mères haies à Doha. Après Koen Naert et son titre de champion d'Europe du marathon en 2018, un nouvel adepte des 42,195 km est mis à l'honneur.

Bashi Abdi s'est en effet distingué cette année en battant à deux reprises le record de Belgique du marathon: 2h07:03 le 28 avril à Londres et 2h06:14 le 13 octobre à Chicago. Ces deux prestations lui ont permis de récolter 76 points. Le Spike d'Argent est revenu à Jonathan Sacoor (42 pts), membre du relais 4x400 mètres masculin qui a décroché le bronze à Doha ainsi qu'aux Relais mondiaux à Yokohama. Le Belge de 20 ans a également terminé 12e des Mondiaux sur 400 mètres en égalant son record personnel (45.03).

Isaac Kimeli a pris la 3e place, avec 37 unités, grâce à une médaille d'argent à l'Euro de cross et une 14e place sur le 5.000 mètres à Doha. Les Belgian Tornados (4x400m messieurs), médaillés de bronze aux Mondiaux ainsi qu'aux Relais mondiaux et vainqueurs de l'Euro indoor, ont été désigné comme l'Equipe de l'année. Le sauteur en hauteur Thomas Carnoy, médaillé d'or à l'Euro U20, et Paulien Couckuyt, médaillée d'or du 400m à l'Euro U23, sont les Espoirs 2019.

Les votes proviennent de membres de la fédération nationale d'athlétisme, d'anciens champions et de journalistes spécialisés. Seul le titre de l'Equipe de l'année est choisi par la fédération elle-même.