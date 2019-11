"Une semaine d'enfer" ponctuée par une victoire pour Mathieu van der Poel à Tabor

(Belga) Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a ponctué une semaine très difficile émotionnellement par une victoire samedi à Tabor. Le champion du monde de cyclocross a perdu son grand-père Raymond Poulidor mercredi mais a tout de même voulu se présenter au départ de la manche de coupe du monde de République tchèque samedi. Une épreuve qu'il a remportée devant Eli Iserbyt. Après avoir franchi la ligne, le Néerlandais n'a pas pu retenir ses larmes.

"Ce fut une semaine difficile. J'ai vraiment eu dur, physiquement et émotionnellement", a-t-il expliqué après la course. "Je suis content de m'être donné à fond pendant une heure. Tabor est une fois encore une localité très spéciale pour moi. Je n'ai pas eu de cadeau aujourd'hui. A cause de ma position de départ à l'arrière, j'ai dû rouler plein gaz dès le début pour pouvoir rejoindre les premières positions. J'y suis bien parvenu. Je savais que tout se jouerait dans le dernier tour. Iserbyt a essayé de me mettre en difficulté mais finalement j'ai pu le lâcher. C'est beau de pouvoir m'imposer ici, surtout après cette semaine d'enfer." (Belga)