WTA 125K Houston - Kirsten Flipkens rejoint Coco Vandeweghe en finale

(Belga) Kirsten Flipkens (WTA 94) s'est imposée en demi-finales du tournoi de tennis de Houston, épreuve des WTA 125K Series (dotation de 125.000 dollars) sur surface dure, samedi dans les installations de l'université de Rice au Texas. Troisième tête de série de l'épreuve, la Campinoise de 33 ans a dominé l'Américaine Irina Falconi en deux sets 6-4 et 7-5 et 1h18 de jeu.

Après avoir éliminé, vendredi soir en quarts de finale, l'Américaine Catherine Mcnally (WTA 117/N.8) 7-5, 4-6 et 6-2 après 2h19 de jeu, Flipkens a donc poursuivi sa lancée. Falconi, 29 ans, est revenue à la compétition en septembre après une année sabbatique en raison d'un épuisement psychique. Désormais 698e à la WTA, l'ancienne 63e mondiale avait sorti coup sur coup ses compatriotes Bethanie Mattek-Sands (WTA 398) 6-1, 6-3 et Taylor Townsend (WTA 84/N.2) 7-5, 6-1 pour jouer sa première demie en deux ans. Dans l'autre demi-finale, une autre revenante l'Américaine CoCo Vandeweghe (WTA 197, ex-N.9 et double demi-finaliste en Grand Chelem) a émergé face à la Suissesse Stefanie Voegele (WTA 118/N.7) 3-6, 6-4, 7-5 en un peu plus de 2 heures de jeu. Vandeweghe, qui n'a pas joué en simple entre septembre 2018 et juillet 2019, mène 2 à 1 dans ses duels face à la Belge. Flipkens, qui était retombée à la 120e place mondiale le 7 octobre, poursuit sa saison afin de tenter de retrouver un classement qui lui permette d'être directement intégrée au tableau final pour l'Open d'Australie en janvier. Après un quart de finale à la Kremlin Cup de Moscou en octobre, elle s'est inclinée en finale du tournoi ITF W60 de Toronto, il y a deux semaines, face à l'Américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 137/N.2) 7-6 (7/3), 6-4. Cette nouvelle finale dans ce WTA 125K, l'équivalent féminin des Challengers, devrait permettre à "Flipper" de gagner encore quelques places dans la hiérarchie surtout si elle parvient à s'imposer. . (Belga)