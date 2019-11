Euromillions Basket League - Ostende sans pitié pour Liège, Mons s'impose juste avant la sirène face à Alost

(Belga) Les Ostendais n'ont fait qu'une bouchée de Liège samedi soir (102-62) lors de 9e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket de D1. Dans l'autre rencontre de la soirée, Mons s'est sorti du piège tendu par Alost à l'ultime seconde du match (68-67).

Toujours privé de ses joueurs étrangers, Liège n'a pas pesé bien lourd face au champion de Belgique en titre. Une saison toujours aussi compliquée pour les Liégeois qui enregistrent un septième revers en autant de rencontres. A l'opposé, Ostende s'affiche avec un bilan de six victoires pour une seule défaite, à égalité en tête du classement avec Limburg United dans la poule B. Après un premier quart-temps plutôt serré (20-17), les Ostendais ont fait cavalier seul en remportant les trois autres quart-temps (28-18, 26-12 et 28-15) pour un résultat final de 102-62. Simon Buysse a été excellent chez les Côtiers en terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 22 unités dont un joli 6/6 à trois points. Côté liégeois, François Lhoest a été le joueur le plus en vue (14 points et 4 rebonds). Dans l'autre match de la soirée, il a fallu attendre les dernières secondes pour connaître le vainqueur du duel entre Mons et Alost. Alors que les Alostois avaient fait le break au deuxième quart (33-41 à la pause), les Montois ont puisé dans leurs ressources pour revenir au marquoir. A sept secondes de la fin, celui-ci affichait 65-67 avant que Filip Adamovic, le meneur montois, ne plante un trois points sur le coup de buzzer pour offrir la victoire aux Borains. Le meneur bosnien termine meilleur marqueur de son équipe avec 15 unités. Côté alostois, Marin Maric a bouclé la rencontre avec 14 unités au compteur. Grâce à ce succès, Mons reprend provisoirement la première place du groupe A grâce à son bilan de 5 victoires pour 2 défaites. Alost reste troisième avec 3 victoires contre quatre défaites.