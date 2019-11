On connaît quasiment le groupe des Diables Rouges à l'Euro 2020!

Grâce (ou à cause, c'est selon) au règlement assez particulier de l'Euro 2020 (12 juin - 12 juillet), on peut déjà établir quelques groupes du championnat d'Europe. Notamment deux des trois adversaires de la Belgique...

Maintenant que la première place du groupe est acquise, Roberto Martinez et ses hommes peuvent se concentrer sur les échéances futures. La prochaine date importante à cocher pour nos Diables Rouges est celle du 30 novembre 2019 et le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2020, à Bucarest (Roumanie).

Mais, une particularité du règlement de cet Euro 2020... particulier (ce championnat d'Europe se jouera dans 13 pays différents) fait que l'on peut déjà savoir en grande partie la composition du groupe de la Belgique l'été prochain.

Tout d'abord, il faut savoir que les nations hôtes, qui seront qualifiées pour la phase finale, joueront automatiquement à domicile. Exemple: l'Italie jouera d'office au Stadio Olimpico (Rome) tandis que l'Angleterre se produira à Wembley (Londres).

Cela donne ceci:

Groupe A: Italie (Stadio Olimpico, Rome), Azerbaïdjan (Stade Olympique, Bakou)

Groupe B: Russie (Stade de Saint-Pétersbourg), Danemark (Parken Stadium, Copenhague)

Groupe C: Pays-Bas (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam), Roumanie (National Arena, Bucarest)

Groupe D: Angleterre (Wembley Stadium, Londres), Écosse (Hampden Park, Glasgow)

Groupe E: Espagne (Estadio San Mamés, Bilbao), République d'Irlande (Dublin Arena)

Groupe F: Allemagne (Fußball Arena München, Munich), Hongrie (Ferenc Puskás Stadium, Budapest)

Vous remarquez que certains pays ont, dès lors, déjà un groupe. Si le tirage au sort avait lieu aujourd'hui, avec donc aucun changement dans chacun des groupes de qualifications, les têtes de séries seraient la Belgique, l'Italie, l'Ukraine, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. L'Italie serait dans le groupe A, l'Angleterre dans le D, l'Espagne dans le E et l'Allemagne dans le F.

Les Diables n'ont pas de groupé prédéfini en raison du fiasco du stade national. L'Ukraine n'a pas de ville-hôte.

Ainsi, ils ne leur reste plus que le groupe B (Stade de Saint-Pétersbourg et Parken Stadium, Copenhague) et le groupe C (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam et National Arena, Bucarest). Mais, une donnée importante est à prendre en compte: l'Ukraine, pour des raisons géopolitiques, ne peut jouer en Russie. Donc, si ne rien ne change lors de la dernière journée des qualifications, la Belgique se retrouverait dans le groupe B où elle affronterait la Russie à Saint-Petersbourg et le Danemark à Copenhague.

Il ne manquerait plus qu'à savoir qui sera la 3e nation à croiser notre route. Les quatre derniers qualifiés (via les barrages) ne seront connus qu'en mars.