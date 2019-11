Romelu Lukaku confirme qu'il est devenu papa d'un petit garçon: "Roméo, je t'aime mon fils"

Un (nouveau) but et un message qui confirme, enfin, ce que l'on pensait: Romelu Lukaku est bel et bien papa d'un garçon prénommé Roméo.

Cela ne fait plus aucun doute: Romelu Lukaku est bel et bien devenu papa d'un petit garçon fin 2018. Il avait dû raccrocher ses crampons quelques jours aux alentours de Noël (il n'avait pas été repris dans la sélection de Manchester United pour "raisons personnelles") pour accompagner Sarah Mens, sa compagne, aux Etats-Unis qui a donné naissance à un fils prénommé Romeo. Le 30 décembre, "Big Rom" était de retour sur les terrains où il a d'ailleurs dédicacé son but à son fils, en mimant un bébé qui suçait son pouce. Fin août, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport confirmait la nouvelle dans ses colonnes: "Dans une des tribunes de San Siro se trouvaient entre autres Adolphine, la maman de Romelu, son frère Jordan, son meilleur ami Tay et surtout Roméo, son fils. Il a très bien réussi à le cacher. Adolphine, la mère de Lukaku, s'occupe de son fils", pouvait-on lire dans le journal sportif le plus lu d'Italie. Enfin, samedi soir contre la Russie (1-4; vidéo), l'attaquant belge a inscrit un but et a célébré cela en se dirigeant vers une caméra et en lâchant un "Roméo, papa t'aime mon fils" suivi d'un bisou. C'est la première fois que le buteur de l'Inter Milan évoque lui-même avoir un enfant, ce qu'il n'avait donc jamais fait auparavant. Au sujet de la maman, nous n'avons pas plus d'informations qu'il y a un an: ce serait peut-être Sarah Mens, la fille de Harry Mens qui est commentateur sur une chaîne de télévision aux Pays-Bas.