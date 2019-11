Euro-2020: le Portugal de Cristiano Ronaldo, tenant du titre, qualifié

Le Portugal, champion en titre mais laborieux en qualifications, a obtenu son billet pour l'Euro-2020 de football après son succès 2 à 0 dimanche au Luxembourg grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo, son 99e en sélection.

Deuxième du groupe B derrière l'Ukraine et contraint de gagner pour se qualifier, le Portugal a fait le travail une fois de plus grâce à "CR7" 164 sélections et 99 buts, un total qui le rapproche un peu plus du record mondial détenu par l'Iranien Ali Daei (109 buts).

Mais il aura fallu attendre la 39e minute pour que les Portugais ouvrent le score grâce à une belle frappe du milieu Bruno Fernandes, après un service parfait en profondeur de Bernardo Silva.

Les coéquipiers de Ronaldo ont peiné à développer leur jeu lors de cette première période, contraints de composer avec une pelouse en piteux état et des joueurs luxembourgeois bien regroupés.

Les hommes de Luc Holtz ont offert une belle résistance et ont même multiplié des occasions mettant les Portugais sous pression.

Après la pause, les Lusitaniens sont revenus plus déterminés à creuser l'écart.

A l'image de Cristiano Ronaldo peu présent jusqu'alors, mais qui a fini par surgir dans les dernières minutes. Après une frappe à la 80e minute qui a frôlé le montant gauche, le quintuple Ballon d'Or a trouvé la faille à la 86e en reprenant juste devant la ligne un ballon mal repoussé par le gardien luxembourgeois, après une première reprise ratée de Diogo Jota.

Auteur d'un triplé jeudi dernier face à la Lituanie, Ronaldo, qui aura 35 ans en février prochain, devra encore attendre avant de franchir le cap symbolique des 100 buts internationaux. L'attaquant portugais avait inscrit son 700e but toutes compétitions confondues le 14 octobre dernier à Kiev face à l'Ukraine.

Mais l'essentiel est fait pour la star portugaise et les siens: le tenant sera bien présent l'an prochain pour défendre sa couronne continentale.