Coupe du monde de saut d'obstacles - Victoire de Pieter Devos (Apart) dans la 5e manche qualificative à Stuttgart comme en 2018

Comme l'an dernier Pieter Devos et son hongre de 14 ans Apart, ont remporté la 5e manche qualificative de la Coupe du monde de saut d'obstacles en salle (ligue ouest-européenne), dimanche à Stuttgart. Le Brabançon flamand de 33 ans s'est montré le plus rapide en 45.35 secondes du barrage à douze. Seules quatre paires ont réalisé un second parcours sans faute. Devos a devancé de 52/100es de seconde le champion olympique suisse Steve Guerdat (Venard de Cerisy). Le Britannique Scott Brash (Hello Senator), lauréat la semaine dernière de la 4e épreuve à Vérone, a pris la 3e place à 70/100es. Le Suisse Pius Schwitzer (Cortney Cox) a fini 4e à 90/100es.

Jos Verlooy (Caracas) a terminé à la 17e place après avoir pris 4 points de pénalité dans le premier parcours. Güdrun Patteet (Sea Coast) a terminé 26e, Niels Bruynseels (Jenson) 28e et Celine Schoobroodt-de Azevedo (Cheppetta) 35e. Au classement provisoire de la Coupe du monde (ligue ouest-européenne) qui prend en compte les 7 meilleurs résultats sur l'ensemble des 14 manches qualificatives ouest-européennes (plus quatre en Amérique du Nord), Devos passe de la 10e à la 2e place avec 40 points. Il n'est devancé que par Guerdat qui conserve sa première place (47). Brash est 3e (35). Verlooy est 10e (21), Schoonbroodt-de Azevedo 20e (15). La 6e manche se déroulera à Madrid le 1er décembre. Malines accueille la 9e manche du 26 au 30 décembre. Les 18 premiers à l'issue de l'épreuve de Göteborg (23 février 2020) seront qualifiés pour la finale de Las Vegas organisée du 15 au 19 avril.