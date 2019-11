Proximus League - Westerlo, désormais en tête du général, démarre parfaitement la 2e période à Roulers

(Belga) Westerlo a obtenu les trois points sur la pelouse de la lanterne rouge Roulers au terme d'un match riche en buts (3-5) dimanche soir en clôture de la quinzième journée de Proximus Leaguede football, synonyme d'ouverture de la deuxième période. Les Campinois en profitent pour rejoindre le Beerschot (0-3 à Oud-Heverlee Louvain vendredi), Lommel (0-1 à Lokeren samedi) et l'Union Saint-Gilloise (2-0 contre Virton dimanche) en tête de la deuxième tranche. Au classement général, Westerlo (29 points) s'empare également du leadership.

L'attaquant sud-africain de Westerlo Kurt Abrahams s'est particulièrement mis en évidence en première période. Il a tout d'abord forcé, d'un tir puissant, le Roularien Nermin Zolotic (13) à inscrire un but contre son camp (13e) avant de planter une rose six minutes plus tard. Il a parachevé son oeuvre en première période avec un assist pour Igor Vetokele (39e). Alors qu'il n'y en avait que pour les visiteurs, Roulers a tout de même réduit l'écart juste avant le repos grâce à Jens Naessens (44e). Roulers est revenu à un but de Westerlo à l'approche de l'heure de jeu grâce à Renan Areias (59e). L'espoir local ne fut que de courte durée puisque les visiteurs inscrivaient deux nouveaux buts en deux minutes via Stephen Buyl (66e) et Christian Bruls (68e). En toute fin de rencontre, l'attaquant roularien Marco Tulio fixait le score définitif à 3-5. Au classement de la Proximus League (D1B), Westerlo s'isole en tête avec 29 points. OHL et Virton pointent respectivement à une et deux unités. Suivent dans l'ordre l'Union (25), le Beerschot (20), Lommel (14), Lokeren (13) et Roulers (11). (Belga)