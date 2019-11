F1 - GP du Brésil - Classements du championnat du monde

(Belga) Classements du championnat du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix du Brésil, 20e des 21 manches du championnat, remporté dimanche sur le circuit d'Interlagos (4,309 km) à Sao Paulo par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull):

. Classement des pilotes: 1. Lewis Hamilton (G-B) 387 pts CHAMPION 2. Valtteri Bottas (Fin) 314 3. Max Verstappen (P-B) 260 4. Charles Leclerc (Mon) 249 5. Sebastian Vettel (All) 230 6. Pierre Gasly (Fra) 95 7. Carlos Sainz Jr (Esp) 95 8. Alexander Albon (Tha) 84 9. Daniel Ricciardo (Aus) 54 10. Sergio Pérez (Mex) 46 11. Lando Norris (G-B) 45 12. Kimi Räikkönen (Fin) 43 13. Nico Hülkenberg (All) 37 14. Daniil Kvyat (Rus) 35 15. Lance Stroll (Can) 21 16. Kevin Magnussen (Dan) 20 17. Antonio Giovinazzi (Ita) 14 18. Romain Grosjean (Fra) 8 19. Robert Kubica (Pol) 1 Classement des constructeurs: 1. Mercedes 701 pts CHAMPION 2. Ferrari 479 3. Red Bull-Honda 391 4. McLaren-Renault 140 5. Renault 91 6. Toro Rosso-Honda 83 7. Racing Point-Mercedes 67 8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 57 9. Haas-Ferrari 28 10. Williams 1 (Belga)