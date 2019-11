Coupe Davis - Steve Darcis : "Plus l'impression d'être aux Jeux Olympiques qu'en Coupe Davis"

(Belga) David Goffin (ATP 11), Steve Darcis (ATP 155), Kimmer Coppejans (ATP 158), et le duo Sander Gille (ATP 47) et Joran Vliegen (ATP 39) pour le double. Tels seront les hommes sur qui la Belgique comptera cette semaine à Madrid pour briller lors de la nouvelle phase finale de la Coupe Davis. Versée dans le groupe D en compagnie de l'Australie et de la Colombie, les Belges feront leur entrée dans la compétition ce lundi à 16h contre les Sud-Américains.

"Nous avons eu une très bonne semaine d'entraînement", a confié dimanche en conférence de presse David Goffin, le N.1, sur qui le capitaine Johan Van Herck comptera beaucoup. "Le changement, c'est qu'on a pu jouer contre des joueurs d'autres pays. On se disait que le programme allait être compliqué, mais finalement ça s'est très bien passé. L'ambiance au sein de l'équipe est excellente. Nous avons envie d'aller le plus loin possible et je vais essayer d'être le plus performant possible. J'ai souvent eu de bonnes statistiques en Coupe Davis. Il faudra être au taquet dès le premier point." Steve Darcis, l'homme qui a hérité du surnom de "Mister Coupe Davis", vu ses résultats dans l'épreuve, rêve pour sa part carrément du titre. Après deux finales perdues, contre la Grande-Bretagne en 2015 et la France en 2017, il est vrai que ce serait le plus beau cadeau d'adieu possible pour le futur retraité de 35 ans. "Il n'y a pas encore trop de stress pour l'instant", a-t-il raconté dimanche. "Après, on joue toujours pour son pays, donc je pense qu'il y en aura à partir de demain. On a plus l'impression d'être aux Jeux Olympiques qu'à la Coupe Davis. Mais on va essayer de faire notre boulot et de gagner le plus de matchs possible. On joue pour aller gagner le Saladier", a-t-il conclu. (Belga)