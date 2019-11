L'Allemagne prend une importante décision: la sélection prête à RENONCER à la Coupe du Monde 2022 ?

L'Allemagne, qui s'est qualifiée pour l'Euro 2020, a annoncé avoir pris une décision pour le moins importante. La sélection n'ira plus jouer dans des pays ne respectant pas le droit des femmes. "Nous n'enverrons aucune sélection dans des matches qui ont lieu dans des pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits. Au sein même du football allemand, nous devons nous mettre d'accord pour répondre de manière définie à des sujets complexes. Quelles valeurs ne sont pas négociables à nos yeux ? Les droits des femmes, par exemple", a expliqué le président de la fédération, Fritz Keller, dans le journal Die Welt.

Un acte fort, mais qui pourrait être mis à rude épreuve avec l'approche de la Coupe du Monde 2022, disputée au Qatar. Ce pays n'est pas le meilleur exemple en ce qui concerne le respect des droits humains et pourrait donc constituer un problème pour l'Allemagne. Amnesty a souvent tiré la sonnette d'alarmes, dénonçant les conditions de travail des ouvriers engagés sur les chantiers du tournoi. La condition des femmes s'est fortement améliorée ces dernières années, Amnesty continue de dénoncer une inégalité concrète dans la pratique. "Les femmes continuaient de subir des discriminations dans la législation et dans la pratique. Les lois relatives au statut personnel étaient toujours discriminatoires à leur égard dans les domaines du mariage, du divorce, de l’héritage, de la garde des enfants, de la nationalité et du droit de circuler librement", indique l'ONG dans son rapport annuel pour l'année 2018.

Va-t-on assister à un scénario tel que ce pays refuserait de disputer le tournoi le plus prestigieux du monde ? Jusqu'ici, l'Allemagne n'a pas évoqué cette possibilité.Les qualifications débutera en septembre 2020.