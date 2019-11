Les Jeux Olympiques s'associent à Airbnb jusqu'en 2028

Le géant de la location de logements touristiques entre particuliers Airbnb a annoncé lundi à Londres qu'il devenait l'un des principaux sponsors du Comité international olympique (CIO) jusqu'en 2028.

Ce partenariat, dévoilé par le co-fondateur de la plateforme Joe Gebbia, intervient au moment où la société cherche à redorer son image avant une possible introduction en Bourse en 2020. Airbnb entre dans le cercle fermé des grandes entreprises membres du programme "top" du CIO, qui accueille déjà treize groupes dont le chinois Alibaba ou l'américain Coca-Cola.

L'accord, dont le montant n'a pas été dévoilé, couvrira au total cinq éditions des JO à savoir Tokyo en 2020, Paris en 2024 et Los Angeles en 2028 pour l'été, ainsi que Pékin en 2022 et Milan-Cortina en 2026 pour l'hiver, précise de son côté le CIO dans un communiqué. Il s'agit pour la plateforme américaine d'un contrat marketing majeur qui doit lui permettre d'accompagner son développement et de renvoyer une image plus positive face à de nombreuses controverses.

Populaire auprès de millions de touristes pour ses prix jugés attractifs, Airbnb s'est attiré les foudres de nombreux professionnels de l'hôtellerie, qui l'accusent de réduire leurs parts de marché et réclament aux autorités un meilleur contrôle des activités de la compagnie américaine. Plusieurs contentieux opposent d'ailleurs actuellement le géant américain à la Ville de Paris, à moins de cinq ans des JO dans la capitale française.

Le partenariat portera notamment sur l'hébergement des visiteurs et des familles d'athlètes lors des prochains JO, en se voulant respectueux de l'environnement. "Ce partenariat novateur renforce notre stratégie qui est de s'assurer que l'organisation efficace des Jeux Olympiques est durable et laisse un héritage à la communauté hôte", souligne Thomas Bach, président du CIO. "Avec le soutien d'Airbnb, nous offrirons également de nouvelles possibilités aux athlètes du monde entier de générer leurs propres revenus en faisant la promotion de l'activité physique et des valeurs olympiques", selon lui.

Le directeur général d'Airbnb Brian Chesky avait lui confié récemment à la presse japonaise qu'un partenariat olympique permettrait "de vraiment aider à faire connaître Airbnb" au Japon. Basée à San Francisco, la plateforme, emblème de l'économie du partage au même titre qu'Uber, a pris son essor peu après la crise financière de 2007.