Un joueur de D2 néerlandaise quitte la pelouse après avoir entendu des insultes racistes (vidéo)

Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique lyonnais et des Pays-Bas, a interpellé dimanche la Fédération de football de son pays et l'UEFA après un incident raciste survenu le même jour en 2e division néerlandaise. "Revoir ces images encore et encore me rend malade et me fatigue", a écrit le joueur sur son compte Twitter. "Quand cela va-t-il s'arrêter? Qu'allons-nous faire, particulièrement en vue de l'Euro-2020?", s'est-il interrogé avant d'interpeller la Fédération néerlandaise de football (KNVB) et l'UEFA.



Le message du Lyonnais a été publié quelques heures après des insultes racistes visant Ahmed Mendes Moreira (Excelsior Rotterdam), proférées dimanche depuis les tribunes lors d'un match de 2e division néerlandaise contre Den Bosch. A la suite de ces cris, Mendes Moreira a quitté la pelouse et le match a été interrompu par l'arbitre.



Les deux équipes sont finalement revenues sur le terrain et le match s'est conclu sur le score de 3-3, avec un but de Mendes Moreira. "Notre protocole en cas de chants (racistes, ndlr) a été appliqué de manière correcte dimanche", a réagi la KNVB dans un communiqué. "Nous cherchons désormais à savoir comment retrouver les auteurs", a-t-elle ajouté.



Les procureurs néerlandais ont annoncé lundi enquêter sur cet incident raciste. "En collaboration avec la police, nous allons examiner ce qui s'est passé (pendant le match) et enquêter pour voir s'il est possible de déterminer qui était impliqué", a indiqué le parquet néerlandais sur Twitter. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a qualifié l'incident de "vraiment terrible" et a salué le comportement de l'arbitre. "Le racisme n'a pas sa place dans ce pays", a affirmé M. Rutte, cité par l'agence de presse néerlandaise ANP.

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a assuré que l'incident ferait l'objet d'une enquête. Les chants étaient "franchement dégoûtants", a déclaré Jan Bluyssen, responsable compétitions de la KNVB, à la NOS Radio. "Je suis juste énervé et déçu que cela se produise encore en 2019", a-t-il ajouté.

Une rencontre entre le FC Den Bosch et AZ Alkmaar avait déjà dû être interrompue en 2013 à cause de plusieurs incidents racistes. Den Bosch avait également fait face à des sanctions pour comportement raciste de la part de certains de ses supporteurs. L'international néerlandais Georginio Wijnaldum, milieu de terrain pour Liverpool et les Pays-Bas, s'est dit "choqué" par l'incident. "Cela a été très difficile pour moi personnellement. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise aux Pays-Bas", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse de l'équipe nationale néerlandaise.

L'incident accentue la controverse annuelle entourant le personnage de "Zwarte Piet", version néerlandaise du père Fouettard, à la peau noire et à la coiffure afro. Le personnage fait également débat à l'étranger. La vedette de téléréalité américaine Kim Kardashian a notamment dénoncé dimanche sur les réseaux sociaux cette tradition néerlandaise, la qualifiant d'"inquiétante".