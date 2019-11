Steve Darcis impressionne et gagne le point du 1er match entre la Belgique et la Colombie

(Belga) La Belgique a bien abordé la phase finale de la Coupe Davis de tennis, nouvelle formule, lundi après-midi à Madrid. Steve Darcis a donné le premier point à nos couleurs après son succès en deux sets (la règle des trois sets gagnants a été abandonnée) contre Santiago Giraldo dans son premier match du groupe D. "Mister Coupe Davis", 158e à l'ATP, a battu 6-3 et 6-2 le 277e mondial dans le match qui opposait les deux N.2 de chaque pays. Le match n'a duré que 1 heure et 4 minutes.

Darcis n'a pas mis beaucoup de temps avant de prendre ses marques sur la surface verte en dur de la "Caja Magica" de la capitale espagnole, où le public était largement absent. Il convertissait sa première balle de break pour mener 3-1. Intraitable du fond de court, le "Shark" ne laissa jamais l'ancien 28e joueur mondial (en septembre 2014) prendre l'initiative. Le premier set était conclu en 28 minutes (6-3). La seconde manche ressembla à la première. Au terme d'un rallye interminable, Darcis, en grand forme, arrachait rapidement un break (2-1). Giraldo accusa le coup, multiplia les fautes directes (24). Il est vrai que Darcis ne lâcha pas le moindre point. Le score fila à 5-1. Le Colombien sauva encore une mise en jeu avant d'aller serrer la main du Sprimontois (6-2). Le second match de simple entre les deux N.1 David Goffin (ATP 11) et Daniel Galan (194) pourrait s'avérer déjà décisif puisque les rencontres dans la nouvelle Coupe Davis se jouent en trois matchs. Le double entre Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gille (47 en double) et les N.1 mondiaux numéros Juan Sebastian Cabal et Robert Farah ponctuera la journée. L'Australie représentée par Alex de Minaur (ATP 18), Nick Kyrgios (30), John Millman (48), Jordan Thompson (63), John Peers (26 double) est le 3e pays de ce groupe D. Elle affrontera la Colombie mardi (18h00) avant de se mesurer à la Belgique mercredi (18h00). Les vainqueurs des six groupes, plus les deux meilleurs deuxièmes accèdent aux quarts de finale jeudi ou vendredi. En cas de victoire, la Belgique sera opposée au vainqueur du groupe F (Etats-Unis, Italie, Canada) jeudi soir. Si nos représentants sont parmi les deux meilleurs deuxièmes, ils joueront soit vendredi matin contre le vainqueur du groupe A (France, Serbie, Japon), soit vendredi soir face au lauréat du groupe B (Croatie, Espagne, Russie). (Belga)