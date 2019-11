Goffin souffre devant Daniel Galan mais offre le 2e point de la victoire à la Belgique

(Belga) La Belgique est assurée de remporter la victoire face à la Colombie à l'issue des deux premières des trois rencontres du groupe D de la phase finale de la nouvelle Coupe Davis de tennis, lundi en début de soirée à Madrid. A l'inverse de Steve Darcis, autoritaire vainqueur de son duel face à Santiago Giraldo (6-3, 6-2), David Goffin éprouvé beaucoup de peine à se défaire du N.1 colombien, 194e à l'ATP, Daniel Elahi Galan.

Le N.1 belge, 11e mondial, a émergé en trois sets et 2h00 de jeu : 3-6, 6-3 et 6-3. La troisième rencontre, le double, ne peut plus priver les hommes de Johan Van Herck de la victoire. Elle opposera Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gille (47) aux N.1 mondiaux Juan Sebastian Cabal et Robert Farah. Son issue peut toutefois être importante en cas de 2e place finale dans le groupe. Galan, âgé de 23 ans, a joué crânement sa chance, frappant tous ses coups d'entrée du haut de ses 191 centimètres. Et avec succès. Face à lui, Goffin éprouvait de la peine au service et commettait beaucoup de fautes directes (40 au total). Contre toute attente, le marquoir indiquait 0-4 en faveur de Galan après à peine quinze minutes. Le Liégeois a ensuite retrouvé un peu ses sensations à 1-5 pour revenir à 3-5 avant de céder la manche (3-6) après 33 minutes. Goffin, qui n'avait plus joué en compétition depuis sa défaite au 2e tour au Masters 1000 de Paris contre Dimitrov le 30 octobre, a pris enfin la direction du jeu dans le 2e set. Après avoir manqué deux balles de break dans le 2e jeu, il s'emparait du service de son adversaire dans le 6e, menait 4-2, et égalisait à une manche partout (6-3). On croyait Goffin parti pour conclure sans plus de souci. Ce fut loin d'être le cas. Il était contraint de sauver deux balles de break de 0-2 et 1-3 et ne parvenait pas à mettre à profit ses deux balles de 3-2. Heuereusement, après 3-3, David Goffin sortait quelques échanges de haute facture au bon moment et s'offrait les trois derniers jeux et la victoire. L'Australie représentée par Alex de Minaur (ATP 18), Nick Kyrgios (30), John Millman (48), Jordan Thompson (63), John Peers (26 double) est le 3e pays de ce groupe D. Elle affrontera la Colombie mardi (18h00) avant de se mesurer à la Belgique mercredi (18h00). Les vainqueurs des six groupes, plus les deux meilleurs deuxièmes accèdent aux quarts de finale jeudi ou vendredi. En cas de victoire, la Belgique sera opposée au vainqueur du groupe F (Etats-Unis, Italie, Canada) jeudi soir. Si nos représentants sont parmi les deux meilleurs deuxièmes, ils joueront soit vendredi matin contre le vainqueur du groupe A (France, Serbie, Japon), soit vendredi soir face au lauréat du groupe B (Croatie, Espagne, Russie). (Belga)