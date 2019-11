NBA: Harden offre un 8e succès d'affilée à Houston

James Harden vertigineux dans le grand huit de Houston, Luka Doncic prodigieux avec Dallas, et la fratrie Holiday précieuse pour Indiana: les matches de lundi en NBA ont connu leur lot d'éclats.

. La série

Dans la Conférence Ouest, Houston a enchaîné une huitième victoire consécutive en étrillant Portland (132-108) au Toyota Center. Russell Westbrook, arrivé du Thunder cet été, a réussi un triple-double et James Harden a marqué 36 points en 33 minutes.

Au sujet de ce dernier, son coach Mike D'Antoni, a affirmé une fois de plus sa conviction que le MVP de la saison 2017-2018, âgé de 30 ans, est le meilleur joueur offensif qu'il ait jamais vu. "Je n'ai pas les mots, ce qu'il fait est incroyable", a expliqué D'Antoni.

Du côté des Rockets, le pivot Clint Capela a efficacement complété le tableau (22 points, 20 rebonds et 4 contres).

Les Blazers, incapables de contenir les multiples menaces adverses, ont pu s'appuyer sur les 25 points de C.J. McCollum, mais son coéquipier Damian Lillard a lui été tenu en respect avec seulement 13 points. Portland compte désormais cinq victoires pour neuf défaites.

. Le prodige

Auteur déjà de son sixième triple-double de la saison lors du succès de Dallas face à San Antonio (117-110), Luka Doncic, 20 ans et 263 jours, a une nouvelle fois justifié son surnom de "Wonder Boy".

Les 42 points du prodige slovène, record en carrière, en font le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double à au moins quarante points, derrière LeBron James, qui avait lui 20 ans et 100 jours lorsqu'il y est parvenu en 2005.

"Ce n'est pas surprenant pour moi", a déclaré Rick Carlisle, l'entraîneur des Mavericks. "Ce type peut faire tout ce qu'il veut sur un terrain de basket", a-t-il souligné au sujet de l'ancien du Real Madrid, choisi en 3e position de la Draft 2018 par les Hawks mais échangé dans la foulée contre Trae Young.

Sacré "Rookie de l'année" la saison écoulée, Doncic semble avoir d'ores et déjà pris rendez-vous avec le "All Star Game".

. Les deux frères

Les frères Aaron et Justin Holiday ont été décisifs dans la victoire d'Indiana à Brooklyn (115-86). Aaron, le meneur de 23 ans, a signé le meilleur match de sa carrière avec 24 points et 13 passes. Justin, l'arrière de 30 ans, a signé 20 points précieux, avec un quatre sur six à trois points.

Même si la star de la famille Holiday reste pour l'instant et de loin Jrue, le meneur "All Star" des Pelicans, la performances de ses deux frères permet aux Pacers de pointer au 6e rang dans la Conférence Est.

Les Nets, eux, sont englués à la 9e place. Symbole de leurs difficultés, les hommes de Kenny Atkinson ont manqué douze tirs de suite dans le premier quart-temps...

. Les Clippers d'un cheveu

Sans Kawhi Leonard, les Los Angeles Clippers ont eu du mal à se défaire d'Oklahoma City (90-88) au Staples Center. Transfuge du Thunder, Paul George (18 points, 7 rebonds) a été en dedans par rapport à ses dernières sorties et c'est Montrezl Harrell (18 points, 12 rebonds, 5 passes) qui a tenu la baraque au sein de la troupe de Doc Rivers.

Face aux anciens de la maison Chris Paul et Danilo Gallinari, plutôt en verve, l'entraîneur de la franchise californienne a eu recours à un challenge, heureusement validé, après une faute sifflée à Moe Harkless dans les dernières secondes, qui allait offrir deux lancers à Oklahoma City.

Avec 9 victoires contre cinq défaites, les Clippers se retrouvent seuls à la 4e place à l'Ouest.

. Gobert battu

Privés d'Andrew Wiggins, Minnesota est pourtant parvenu à s'imposer sur le parquet d'Utah (112-102) grâce à un très bon Karl-Anthony Towns (29 points, 13 rebonds) qui a pris le dessus sur son homologue des Jazz, le Français Rudy Gobert (16 points et 14 rebonds).

Dans le "Money Time", Towns a fait basculer la partie en passant trois tirs à trois points. Les Timberwolves confirment leur naturel inconstant après leur large revers samedi à domicile contre Washington (137-116).