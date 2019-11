Le KRC Genk dévoile le nom du successeur de Felice Mazzu au poste d'entraîneur

L'Allemand Hannes Wolf a été nommé entraîneur de Genk, a annoncé mardi le club champion de Belgique. Le technicien allemand de 38 ans succède à Felice Mazzu, limogé la semaine dernière.

Hannes Wolf a été pendant six ans en charge des U17 et U19 et des espoirs du Borussia Dortmund, où il a travaillé aux côtés de Jurgen Klopp. Il est devenu entraîneur de Stuttgart, alors en D2, en septembre 2016 et est parvenu à faire revenir le club en Bundesliga. Remercié six mois après le retour du club en D1, Wolf a retrouvé un banc en 2018 à Hambourg, qui a terminé sous ses ordres à la 4e place de la D2 allemande.

Hannes Wolf, qui arrive avec son adjoint Miguel Moreira, a dirigé son premier entraînement mardi après-midi. Il a été présenté à la presse mardi vers 17h.

Genk s'était séparé de Felice Mazzu la semaine dernière. L'ancien entraîneur de Charleroi était arrivé dans le Limbourg cet été en remplacement de Philippe Clement, parti au Club Bruges. Il avait signé un contrat à durée indéterminée.

Genk, 10e du championnat avec 20 points en 14 matches, jouera son prochain match de Pro League à Mouscron le samedi 23 novembre dans le cadre de la 16e journée. Quatre jours plus tard, les champions de Belgique recevront Salzbourg en Ligue des champions. Après quatre journées de C1, Genk est 4e de son groupe avec 1 point, à 3 unités de la 3e place de Salzbourg.