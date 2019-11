Euro Espoirs: minée par sa défense, la France chute en Suisse (3-1)

Trois buts encaissés et une première défaite: les Espoirs français ont vécu une soirée cauchemardesque mardi à Neuchâtel (3-1), où ils ont abandonné aux Suisses la tête du groupe 2 des éliminatoires à l'Euro-2021.

Déjà peu fiable, malgré les victoires, face à la Slovaquie (5-3) et à la Géorgie (3-2), la défense des Bleuets s'est à nouveau rendue coupable de largesses face aux jeunes Suisses, à présent seuls leaders du groupe avec quatre victoires en autant de rencontres.

Avec cette défaite, sa première dans ces éliminatoires, la France reste bloquée à 9 points, 3 unités derrière la Suisse. Les Bleuets ne rejoueront dans les éliminatoires qu'en mars, à l'occasion d'un déplacement au Liechtenstein puis de la réception de la Suisse.

Le sélectionneur français Sylvain Ripoll devait faire face pour cette rencontre à un certain nombre d'absences: Mattéo Guendouzi, repêché en dernière minute par Didier Deschamps avec les A, mais aussi Houssem Aouar, Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné ou encore Eduardo Camavinga, blessés.

Les Français avaient pourtant ouvert le score par l'inévitable Odsonne Edouard, auteur sur penalty (18e minute) de son 11e but en 6 sélections avec les Espoirs. Le joueur du Celtic Glasgow, qui avait déjà offert la victoire à la France sur penalty vendredi face à la Géorgie, a trompé le gardien suisse d'une panenka.

Mais les Suisses, peu dangereux en début de match, se sont réveillés en fin de première période et ont alors nettement pris le dessus.

Ils ont d'abord égalisé par Jérémy Guillemenot (43e), qui a dévié en deux fois un coup franc tiré dans la surface.

C'est le même Guillemenot qui a, quelques minutes plus tard (45e+1) et alors qu'Alban Lafont lui faisait face, donné la balle à Andi Zeqiri seul, qui n'avait alors plus qu'à la pousser au fond des filets pour donner l'avantage à la Suisse 2-1 à la mi-temps.

Profitant d'un énorme travail de Jordan Lotomba, qui a éliminé quatre défenseurs avant de centrer, Zeqiri a ensuite doublé la mise à la 53e minute pour offrir le break à son équipe.

Les Français n'ont pas su réagir et se procurer des occasions suffisamment franches pour revenir au score.

Seuls les premiers de chacun des neuf groupes ainsi que le meilleur neuvième seront qualifiés pour l'Euro-2021, qui se jouera en Hongrie et en Slovénie. Quatre autres nations se qualifieront par des barrages.