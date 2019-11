Ligue des Champions de basket - Importante victoire d'Anvers face à Pau

(Belga) Anvers s'est imposé mardi soir à la Lotto Arena face aux Français de Pau-Lacq-Orthez (74-69) dans un match de la sixième journée en Ligue des Champions de basket.

Très importante victoire pour Anvers qui permet aux joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, de remonter à la 5e place du groupe B à égalité avec leurs adversaires, grâce à un bilan de deux victoires pour quatre défaites. Les joueurs locaux débutaient parfaitement cette rencontre en menant rapidement 26-15 et 45-32 à la pause. Mais au retour des vestiaires, les Anversois encaissaient un 13-23 qui remettait complètement les Béarnais dans le match. Mais finalement, sous l'impulsion d'un excellent Luka Rupnik (25 points, 5 rebonds et 4 passes), les Giants empochaient cette précieuse victoire pour encore croire en la qualification. Hans Vanwijn a lui aussi livré un match très complet avec 6 points, 12 rebonds et 7 passes. Côté français, le duo Nicolas De Jong (25 points) et Justin Dentmon (20 points), a alimenté le marquoir. Mercredi prochain, Anvers se déplace chez les Israéliens de Jérusalem lors de la septième journée. Les quatre premiers de chaque groupe, composé de huit équipes, sont qualifiés pour le second tour de la compétition. (Belga)