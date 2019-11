Qualifications Euro 2020 - Le Pays de Galles est la 20e nation qualifiée pour l'Euro 2020

(Belga) Le Pays de Galles a obtenu son billet pour l'Euro 2020 de football grâce à sa victoire aux dépens de la Hongrie 2-0 lors de la dernière journée des qualifications mardi soir à Cardiff. Les Gallois dépassent ainsi les Hongrois qui occupaient la deuxième place du groupe E derrière la Croatie, déjà assurée de la première place. Les demi-finalistes de l'Euro 2016 sont la 20e et dernière nation à obtenir sa qualification directe. Les quatre dernières équipes à participer du 12 juin au 12 juillet à la phase finale seront connues à l'issue des barrages qui vont réunir pas moins de seize formations au mois de mars.

Dans ce match décisif pour la qualification, les Gallois étaient dans l'obligation de s'imposer face aux Hongrois et frappaient au quart d'heure via Ramsey, bien servi par Bale. Le joueur de la Juventus plantait une deuxième rose juste après le repos (47e) pour mettre le Pays de Galles sur du velours. Avec 14 points, les joueurs de Ryan Giggs terminent deuxièmes du groupe E derrière la Croatie, "bye" ce mardi, et se qualifient pour le deuxième Euro consécutif. La Hongrie, elle, jouera les barrages tout comme la Slovaquie qui l'a emporté 2-0 contre l'Azerbaïdjan avec des buts de Bozenik (19e) et Hamsik (86e). L'Allemagne, de son côté, n'a tremblé que douze minutes contre l'Irlande du Nord (6-1). En effet, Smith (7e) avait ouvert le score pour les Nord-Irlandais avant que Gnabry (19e, 47e et 60e), Goretzka (43e et 73e) et Brandt (90e) n'offrent les trois points à la Mannschaft. L'Allemagne remporte le groupe C et est assurée de figurer parmi les six premières tête de série à l'occasion du tirage au sort le 30 novembre à Bucarest. L'Irlande du Nord jouera les barrages tout comme le Belarus, "bye" ce mardi soir. Dans le même temps, les Pays-Bas, déjà qualifiés, se sont facilement imposés contre l'Estonie grâce à un triplé de Wijnaldum (6e, 66e et 79e), un but d'Aké (19e) et un de Boadu (87e). Les Néerlandais terminent à la deuxième place du groupe C avec 19 points sur 24. Dans le groupe G, la Pologne a conforté sa première place après un succès 3-2 contre la Slovénie. Szymanski (3e) avait rapidement ouvert le score pour les Polonais avant l'égalisation de Matavz (14e). Après la pause, Lewandowski (54e) relançait la Pologne avant qu'Ilicic n'égalise (61e). Goralski offrait finalement le succès aux Polonais à neuf minutes du terme. Déjà qualifiée, l'Autriche a terminé sur une mauvaise note avec une défaite en Lettonie. Oss (65e) a inscrit le but de la seule victoire des Lettons qui avaient perdu leurs 9 premiers matchs. Dans le dernier match du groupe, la Macédoine du Nord a pris le dessus sur Israël (1-0) grâce au but de Nikolov (45e). Ces deux nations disputeront les barrages. À noter que l'attaquant anglais Harry Kane termine meilleur buteur des qualifications avec 12 réalisations. (Belga)