Ligue des Champions - Ostende n'a pas fait le poids à Manresa

(Belga) Ostende a concédé une lourde défaite 85-58 à Baxi Manresa, en Espagne, mardi soir pour le compte lors de la sixième journée en Ligue des Champions de basket.

Avec cette défaite, les Ostendais s'affichent avec un bilan de deux victoires pour quatre défaites et se retrouvent cinquièmes du groupe A. Après un premier quart-temps équilibré (17-16), les champions de Belgique ont subi les foudres des Espagnols durant le deuxième acte. Dix minutes catastrophiques pour les joueurs de Dario Gjergja, l'entraîneur ostendais, qui encaissaient un 16-6 fatal. Jamais les visiteurs n'ont été en mesure de revenir dans la rencontre et ont d'ailleurs perdu les deux derniers quart-temps (28-22 et 24-14). Côté ostendais, deux joueurs ont passé la barre des dix points : Amar Sylla (16) et Shevon Thompson (13). Mardi prochain, Ostende reçoit les Polonais de Torun. Les quatre premiers de chaque groupe, composé de huit équipes, sont qualifiés pour le prochain tour de la compétition. (Belga)