Coupe Davis - Kyrgios, avant Belgique/Australie: "Nous pouvons gagner cette Coupe Davis, c'est sûr"

Quatre sets joués et deux victoires remportées dans les deux premiers matchs. L'Australie n'a éprouvé aucune difficulté à écarter la Colombie, mardi, lors de son entrée en lice dans la phase finale de la Coupe Davis à Madrid. Vainqueur 6-4, 6-4 contre le modeste Alejandro Gonzalez (ATP 470) dans le premier match, Nick Kyrgios (ATP 30) n'a d'ailleurs pas hésité à déclarer que son pays était un des favoris pour remporter le prestigieux Saladier d'Argent.

"Je pense que nous pouvons gagner cette Coupe Davis, c'est sûr", a confié le fantasque Australien, qui a frappé 16 aces. "La manière dont Alex (NdlR : De Minaur) joue pour l'instant et le fait que je sais que je peux battre n'importe quel joueur dans cette épreuve me donne énormément de confiance. Nous avons également de grands joueurs de double avec John Peers et Jordan Thompson, tandis que John Millman apporte beaucoup d'énergie. Nous avons l'embarras du choix et je pense que notre osmose est un grand avantage par rapport aux autres équipes, même si le chemin est encore long." Alex De Minaur (ATP 18), le jeune N.1, 20 ans, était également satisfait après sa victoire 6-4, 6-3 contre Daniel Elahi Galan (ATP 194), qui en avait fait voir de toutes les couleurs à David Goffin (ATP 11), la veille. La victoire des Australiens, qui défieront les Belges ce mercredi à 18h dans le match décisif du groupe D, était ainsi assurée avant le double. "Je suis très heureux de la prestation de l'équipe aujourd'hui", a expliqué celui qui est surnommé Demon par ses compatriotes. "Ce n'est jamais facile de jouer pour son pays. C'est le premier match. Il y a toujours un peu plus de nervosité. Mais je suis content que Nick et moi ayons pu signer de bonnes victoires. Je pense que nous avons une équipe solide et beaucoup d'options", a-t-il conclu.