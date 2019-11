Diables Rouges - Les chiffres après la victoire belge contre Chypre

(Belga) Les chiffres après la victoire de la Belgique mardi contre Chypre (6-1) lors de son 10e match dans le groupe I des qualifications pour l'Euro 2020:

0: Le nombre de défaite de la Belgique dans ces éliminatoires. L'Ukraine (6v, 2n), le Danemark (4v, 4n), l'Espagne (8v, 2n) et l'Italie (10v) sont également invaincus. 1: Première tête de série. Grâce à son parcours, la Belgique est assurée d'être tête de série lors du tirage de la phase finale, prévu le 30 novembre à Bucarest, à l'instar de l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Ukraine et l'Allemagne. 3: Le nombre de buts encaissés par la Belgique dans ces éliminatoires. La Belgique partage le statut de meilleure défense de la compétition avec la Turquie. 10: Le nombre de victoires de la Belgique dans ces éliminatoires pour l'Euro. C'est la première fois que les Diables Rouges signent pareille performance. L'Italie, pourtant absente de la dernière Coupe du monde, a également signé le 30 sur 30 dans le groupe J. 30: Le nombre de joueurs qui ont joué au moins une minute lors de ces éliminatoires. Seuls 23 figureront sur la liste définitive de Martinez pour l'Euro 2020. 40: Le nombre de buts marqués par les Diables Rouges dans ces éliminatoires, soit le meilleur total devant l'Italie et l'Angleterre (37 buts marqués) 43: Le nombre de matches depuis l'arrivée de Martinez à la tête de la sélection. L'Espagnol affiche le bilan de 34 victoires, 6 partages et 3 défaites.