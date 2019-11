Diables Rouges: Roberto Martinez affiche un ÉNORME REGRET avant l'Euro 2020

Nous sommes à dix jours du tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2020 mais les Diables Rouges sont d'ores et déjà certains de se retrouver dans le groupe B en compagnie de la Russie et du Danemark. Seul le quatrième pays doit encore être désigné.



Cela signifie que la Belgique devra défier les Russes à Saint-Pétersbourg et les Danois à Copenhague. Ce net désavantage sportif est la conséquence direct du fiasco autour de la construction de l'Eurostadium, projet avorté d'un stade flambant neuf qui devait accueillir Euro 2020 et au minimum deux fois les Diables. "Il va falloir affronter deux nations qui auront l'avantage d'avoir un public derrière eux. C'est vraiment dommage. C'était une occasion unique de créer des souvenirs fantastiques avec nos supporters mais nous n'avons pas de stade pour l'Euro", a déclaré Roberto Martinez après la victoire 6-1 de son équipe contre Chypre. Quatre des six têtes de série disposent d'un stade hôte dans cet Euro avec l'Italie (Rome, groupe A), l'Espagne (Bilbao, groupe H), l'Angleterre (Londres, groupe D) et l'Allemagne (Munich, groupe F). L'Ukraine et la Belgique, les deux dernières têtes de série, doivent donc se partager les groupes B (attribué à la Russie et au Danemark) et C (attribué aux Pays-Bas). Mais étant donné que, pour des raisons politiques, l'Ukraine ne peut tomber dans la poule des Russes, la Belgique a été automatiquement envoyée dans le groupe B et l'Ukraine dans le C.

Si les Belges devront jouer deux fois dans un stade acquis à la cause adverse, ils échappent toutefois à la France, la Croatie, la Pologne et la Suisse, les autres pays du pot 2 dont sont issus la Russie et les Pays-Bas. Il y a une chance sur trois de voir le groupe B complet lors du tirage prévu le 30 novembre à Bucarest. En effet, il reste quatre places dans le pot 4, aux côtés de la Finlande et du Pays de Galles, qui seront attribuées à l'issue des barrages de la Ligue des Nations prévus en mars 2020.