Euro 2020: le geste FORT des Néerlandais contre le racisme (vidéo)

Les Pays-Bas ont conclu mardi à Amsterdam leur campagne de qualification pour l'Euro-2020 par une démonstration (5-0) contre l'Estonie mais terminent 2e du groupe C derrière l'Allemagne, tombeuse de l'Irlande du Nord (6-1).



Face à la 104e nation au classement Fifa, les Oranje (12e) ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à leur capitaine d'un soir Georginio Wijnaldum.



Le défenseur Nathan Aké a doublé la mise treize minutes plus tard, lui aussi de la tête, avant que Wijnaldum ne signe un doublé à la 66e puis un triplé à la 79e. Myron Boadu a fixé le score à 5-0, pour sa première sélection.



Qualifiés depuis samedi pour l'Euro-2020, les Néerlandais achèvent leur campagne à la 2e place du groupe C, à deux points de l'Allemagne, et disputeront leur première compétition majeure depuis le Mondial-2014 au Brésil. Le tirage au sort de l'Euro est prévu le 30 novembre à Bucarest.



Le match de mardi a été marqué par de multiples prises de positions contre le racisme, notamment de la part de joueurs des Pays-Bas, deux jours après qu'un joueur de deuxième division néerlandaise a été visé par des insultes racistes.



Georginio Wijnaldum et Frenkie de Jong ont ainsi célébré le premier but du milieu de Liverpool, d'origine surinamaise, en exhibant leurs bras côte à côte.





Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.