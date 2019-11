Coupe Davis: Djokovic et la Serbie battent le Japon sans forcer

Sans forcer, sans briller et sans émotion, Novak Djokovic et Filip Krajinovic ont remporté les deux simples offrant à la Serbie la victoire face au Japon, mercredi à Madrid, pour leur entrée en lice dans la Coupe Davis nouvelle formule.



Krajinovc a battu Yuichi Sugita 6-2, 6-4 avant que Djokovic ne donne la victoire aux Serbes en dominant Yoshihito Nishioka 6-1, 6-2 en un peu plus d'une heure.



Avant même le double, le Japon qui a concédé sa seconde défaite après celle face à la France mardi (2-1) est donc éliminé de la compétition.



La première place de ce groupe A se jouera jeudi entre la Serbie et la France, qui avait éprouvé la plus grande peine à battre le Japon.