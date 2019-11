FIBA Europe Cup - Charleroi et le Brussels devront s'imposer en déplacement pour accéder au 2e tour

(Belga) Pour passer au deuxième tour de la FIBA Europe Cup, le Spirou de Charleroi et le Brussels devront s'imposer en déplacement, respectivement à Donar Groningen et à Pinar Karsiyaka.

La victoire des Turcs de Pinar Karsiyaka ce mercredi soir en déplacement chez les Néerlandais de Donar Groningen (62-79) éclairci un peu la situation des deux clubs belges, le Spirou de Charleroi et le Brussels, qui se retrouvent aussi dans ce groupe E. Pour le Brussels, l'équation est simple: il faut s'imposer en déplacement en Turquie à Pinar Karsiyaka mercredi prochain et espérer une victoire du Spirou de Charleroi en déplacement à Donar Groningen pour passer au tour suivant. En cas de défaite, c'est l'élimination assurée pour les Bruxellois. De son côté, le Spirou de Charleroi est aussi dans l'obligation d'aller s'imposer aux Pays-Bas tout en espérant une défaite du Brussels en Turquie pour passer au tour suivant. Le pire scénario pour les deux clubs belges seraient deux défaites mercredi prochain. Dans ce cas, tant le Spirou de Charleroi que le Brussels seraient éliminés de la coupe d'Europe. Il est aussi acquis qu'un seul des deux clubs belges, au maximum, passera au second tour. Toujours dans cette FIBA Europe Cup, les Turcs de Bahcesehir se sont imposés en déplacement en Roumanie à Oradea (77-88) pour le compte de la cinquième journée dans le groupe D ce mercredi soir. Le Belge Thomas Akyazili n'a pas participé à cette rencontre. Bahcesehir pointe à la première place du groupe avec un bilan de quatre victoires pour une seule défaite avant l'ultime journée et la réception des Roumains de Sibiu la semaine prochaine. (Belga)