Diables Rouges - L'Union belge poursuivie par l'UEFA pour "coupe d'envoi tardif" et le maillot de Boyata

(Belga) L'UEFA, l'instance européenne de football, a annoncé mercredi l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération belge de football (RBFA) suite au match de qualification à l'Euro 2020 remporté 1-4 par les Diables Rouges en Russie, samedi.

Les accusations contre la RBFA portent sur "le coup d'envoi tardif" et la "feuille de match (nom sur les maillots)", a indiqué l'UEFA. Dedryck Boyata avait commencé la deuxième mi-temps avec le maillot portant le numéro 23 et le nom de Michy Batshuayi avant de remettre la bonne vareuse une dizaine de minutes plus tard. (Belga)