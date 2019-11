Masters en fauteuil roulant - Joachim Gérard commence le tournoi du double par une victoire

(Belga) Joachim Gérard a débuté le tournoi du double au Masters de tennis en fauteuil roulant par une victoire, mercredi, à Orlando (Floride). Le Belge et son partenaire suédois Stefan Olsson ont battu les Argentins Gustavo Fernandez et Agustin Ledesma 6-0, 6-1 dans le groupe A.

Dans ce groupe, on retrouve également la paire française Stéphane Houdet/Nicolas Peifer et le duo américain Chris Herman/Conner Stroud. Jef Vandorpe est lui aussi engagé en double. Associé au Néerlandais Ruben Spaargaren, il débutera dans le groupe B contre les Néerlandais Tom Egberink et Maikel Scheffers. Mardi, Gérard a remporté son premier match en simple, où il est tenant du titre, contre Peifer, 2-6, 6-0 et 6-1. (Belga)