Coupe Davis - De Minaur a qualifié l'Australie en battant Goffin: "Une sensation merveilleuse!"

(Belga) Alex De Minaur (ATP 18) a peut-être scellé le sort de la Belgique dans cette première édition de la nouvelle phase finale de la Coupe Davis. Le jeune droitier de Sydney, 20 ans, a en tout cas permis à l'Australie de s'imposer avant le double dans cette rencontre décisive pour une place de qualifié direct en quart de finale à la suite de sa victoire contre David Goffin (ATP 11), 6-0, 7-6 (7/4).

"C'est une sensation merveilleuse!", s'est-il exclamé au micro de la télévision internationale après sa victoire contre le N.1 belge, qui aura payé cher ses 8 doubles fautes et 38 fautes directes. "J'ai connu une année extraordinaire, mais gagner pour son pays dépasse tout ce que j'ai accompli. Je suis aux anges et j'espère que je pourrai continuer sur ma lancée dans les prochains jours." Alex De Minaur semblait parti pour une victoire facile lorsqu'il s'échappa à 6-0 et 5-3 en 57 minutes à peine, mais après avoir hérité d'une balle de match à 30-40 sur le service de David Goffin, le jeune Australien dut cravacher pour finir par l'emporter au tie-break, après avoir lui-même dut sauver deux balles d'égalisation à un set partout à 6-5. "Ce sont les émotions de la Coupe Davis", a-t-il souri. "Tout prend des proportions nettement plus grandes lorsque l'on joue pour son pays. Je suis ravi d'avoir réussi à gagner ce match pour l'Australie. À l'arrivée, une victoire est une victoire, peu importe comment on l'obtient. J'ai dû me faire mal, mais je n'en suis pas moins heureux. Nous avons un super capitaine en Lleyton Hewitt, il est toujours derrière nous et nous motive terriblement. Cette victoire est un beau travail d'équipe", a-t-il conclu. (Belga)