Les premiers mots de José Mourinho à Tottenham: "Ce que je peux promettre? De la passion" (vidéo)

"Je n'aurais pas pu être plus heureux et si je n'étais pas aussi content que je le suis maintenant, je ne serais pas venu", a déclaré José Mourinho dans sa première interview depuis sa nomination à la tête de Tottenham mercredi matin, diffusée sur les médias du club.

Le Portugais de 56 ans est donc devenu le nouveau coach de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. "Ce que je peux promettre? De la passion, tant dans mon boulot que pour mon club. C'est un privilège quand un entraîneur arrive dans un club et qu'il ressent le bonheur qu'il va retirer de sa relation avec son groupe".

'The Special One' débarque chez des Spurs qui traversent une période difficile. Finalistes de la dernière Ligue des champions, ils ne sont que 14e en Premier League. "En championnat, nous savons où nous sommes mais nous savons aussi que ce n'est pas notre place. Nous devons juste jouer les matches les uns après les autres en visant chaque fois la victoire. A la fin de la saison, nous verrons bien où cela nous mène mais je sais que notre position sera différente de celle d'aujourd'hui", a assuré Mourinho, passé auparavant par Chelsea et Manchester United.

Son passé avec ces autres clubs anglais ne l'a pas empêché de se montrer dithyrambique à l'égard de son nouvel employeur. "Jouer contre Tottenham à White Hart Lane a toujours été compliqué mais beau à la fois. C'est un endroit où je venais avec passion mais aussi avec respect. J'ai toujours dit que le club avait un grand potentiel et que les joueurs y étaient très doués. J'ai aussi dit que le club effectuait un travail magnifique. J'adore vraiment cette équipe et je suis impatient à l'idée de travailler avec ces jeunes joueurs et les aider à se développer", a ajouté Mourinho, un des trois seuls managers à avoir remporté la Ligue des champions avec deux clubs différents, le FC Porto (2004) et l'Inter Milan (2010).

Trois fois champion d'Angleterre avec les 'Blues' (2005, 2006, 2015), il a aussi insisté sur la qualité de l'environnement. "Dire que White Hart Lane est un beau stade est un euphémisme. Il faut simplement constater que c'est le plus beau au monde. Je pense que c'est la réalité. Le centre d'entraînement est fantastique, incomparable avec ce qui se fait ailleurs en Europe. Les conditions de travail sont simplement formidables".

Mercredi, Mourinho a dirigé sa première séance d'entraînement en vue de son baptême sur le banc de Tottenham, samedi (13h30) sur la pelouse de West Ham en ouverture de la 13e journée.