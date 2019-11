Le retour de Zlatan Ibrahimovic en Europe se précise...

L'AC Milan, en difficulté depuis le début de la saison, a proposé une pige de six mois à son ex-star Zlatan Ibrahimovic, qui a annoncé la semaine dernière son départ des Los Angeles Galaxy.

Selon la Gazzetta dello sport et Sky Sports Italia, le club italien a engagé les négociations avec l'agent de la star suédoise, Mino Raoila, pour tenter de faire revenir Ibrahimovic en Lombardie où il avait passé deux saisons entre 2010 et 2012. Le Suédois avait marqué 42 buts en 61 matches, contribuant largement au dernier titre de champion décroché par le club italien à l'issue de la saison 2010/2011.

Selon la Gazzeta dello sport, Milan souhaite engager l'ancien joueur du Paris SG pour six mois. Il serait même prêt à lui verser 6,6 millions d'euros si le Suédois, toujours attractif sur le marché des transferts malgré son âge (38 ans), s'engageait pour un an et demi.

L'AC Milan, qui avait manqué d'un point la qualification en Ligue des champions la saison dernière (5e), juste devancé par son grand rival l'Inter Milan, peine à décoller cette saison, seulement 14e de Serie A après 12 journées de championnat.