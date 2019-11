Finale de la Race to Dubai: Lorenzo-Vera en tête, McIlroy à l'affût

Le Français Mike Lorenzo-Vera a pris jeudi la tête de la dernière étape du Tour européen à Dubaï après une superbe carte de 9 coups sous le par, suivi de très près par le N.2 mondial Rory McIlroy.

Un eagle, huit birdie, et un bogey. Le Français, arrivé à Dubaï diminué par une sinusite, n'avait jamais scoré si bas sur le Tour européen. Il le fait sans doute au meilleur moment, lors de la première journée de la finale de la Race to Dubaï qui sacrera dimanche le meilleur joueur européen.

"Honnêtement, je ne me sens pas bien du tout. Je n'ai pas d'énergie. J'ai dû soigner une sinusite en Afrique du sud qui a nécessité un traitement assez lourd", a pourtant expliqué le Basque.

"C'est ce genre de journées où vous jouez juste relax en essayant de mettre la balle quelque part et vous la frappez en fait parfaitement, et vous avez les bonnes lignes et voilà", a-t-il résumé.

Juste derrière le Français, Rory Mc Ilroy pointe lui à un petit coup, et a lui aussi agrémenté sa journée de coups superbes comme ce bois 3 de près de 270 m planté à un mètre du drapeau sur le 18 lui assurant un eagle.

Grand favori cette semaine, le Nord-Irlandais, 6e de la Race, et vainqueur de la FedEx Cup cet été qui désigne le meilleur joueur du circuit américain, n'a plus aucune chance de pouvoir remporter le classement final de la Race to Dubai. Il est en revanche toujours en lice pour empocher le chèque de 2,7 millions d'euros pour le vainqueur de cette dernière étape, la plus gosse dotation sur le circuit européen.

Pour les prétendants à la victoire finale de la Race to Dubaï, le leader autrichien Bernd Wiesberger s'est lui fait assez discret jeudi, signant une carte de deux coups sous le par. Il va devoir batailler pour ne pas se faire coiffer à l'issue de cette finale, menacé par deux hommes en forme en cette fin de saison: Jon Rahm, très solide jeudi (-6), et l'Anglais Tommy Fleetwood, à un coup de l'Espagnol (-5).

Classement après le 1er tour (par 72):

1. Mike Lorenzo-Vera (FRA) -9 (63)

2. Rory McIlroy (NIR) -8 (64)

3. Jon Rahm (ESP) -6 (66)

4. Tom Lewis (ENG), Tommy Fleetwood (ENG) -5 (67)

6. Rafael Cabrera-Bello (ESP), Marcus Kinhult (SWE) - 4 (68)